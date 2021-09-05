寵毛大使／網紅柴收編愛滋貓　陪伴至最後：牠不想我們擔心！

「柴犬Nana和阿楞的一天」為台灣超人氣網紅，影片中常是奈奈（Nana）可愛身影搭上阿楞的搞笑吐槽，節奏簡單溫馨，已經出道八年的他們就像大家最親切又熟悉的鄰居，日常點滴都是粉絲的寶貝。而奈奈生命中曾經出現過一隻橘貓，牠的陪伴如同煙火般轉瞬即逝，燦爛的光火卻深深倒映在眾人心中，默默影響奈奈與阿愣的想法。

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當時阿愣與奈奈遷居至基隆，某天在住家附近逛街時偶遇一隻橘色浪貓「胖胖」，神奇的是牠看到奈奈完全不害怕，反而主動靠近打招呼，且自從那天相遇後，胖胖只要看見他們都會自然而然走近，緊跟著奈奈的步伐一同走遍大街小巷，這支奇特的「散步小隊」就這樣不知不覺維持了三年之久。

阿楞某天打開家門時發現胖胖自己坐在門口，而且眼睛微瞇看起來狀況不太好，心中警鈴頓時大響，心急的阿楞立刻將胖胖誘捕，更直接驅車前往台中，要讓自己最信任的獸醫師為牠診治。檢查後得知胖胖得到貓皰疹需住院治療，原本阿楞打算待牠康復後原地放回，可住院期間進一步檢查後，發現胖胖原來還有口炎、腎衰末期和貓愛滋。

胖胖被收編後適應良好，奈奈對於有隻貓咪踏入自己的地盤也絲毫沒有生氣，而胖胖則非常心悅於態度優雅又從容的奈奈，時不時依偎在牠身旁睡覺，或嗅聞奈奈的氣味瞭解牠的狀況，阿楞也常常帶著兩隻出去遊山玩水，日子過得好不快樂！可四個月後胖胖仍因為腎臟衰竭過世，阿楞非常傷心，因為這期間胖胖表現出來的模樣就像隻健康的貓咪，活力十足、充滿好奇心，可現在想來可能都是牠在硬撐，就為了給奈奈和阿楞帶來最後的這段快樂回憶。

胖胖走後的一年，阿楞心中莫名充斥著想養貓的念頭，於是開始探訪許多中途之家，而就這麼神奇，又有一隻橘貓主動走到腳邊，一樣的橘色毛髮、一樣的性別，胖胖的形象頓時闖進阿楞的腦海：「難到牠是胖胖的交接貓？」收編這隻貓咪「橘寶」後，奈奈很快默許牠的存在，每次與阿楞散步回家後都會主動走到隔離橘寶的小房間，彷彿在跟牠打招呼，期待橘寶能早日加入他們的散步小隊！