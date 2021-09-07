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毛孩日常

主子穿涼感衣狂炸二頭肌　網友全笑翻：有在練舉重？

文 : 寵毛網

主子是不是有在練健身？住在台北市的網友Mila Kerker Lee養了一隻壯碩的橘貓「Dika（台語的豬腳）」，日前牠的生日將近，奴才將去年買的生日禮物背心拿出來讓牠試穿，沒想到牠整個「炸肉」，讓她看了忍不住感嘆：「一年過去了……還是這麼小件！」。

橘貓減肥一年衣服依然這麼小　網一看笑噴：這是館長吧！

「Dika」是一隻身材壯碩的橘貓。（圖／網友Mila Kerker Lee授權提供）

馬麻Mila受訪時表示領養Dika的時候牠才兩個月大，當時還很瘦小，脾氣好叫得來，一摸就呼嚕嚕，但是超級愛吃，每天清晨五點就開始拍房門討飯飯，在短短幾年內以暴風式長到8公斤，目前正在吃減肥飼料並且逐步減量，唯一的收穫就是牠為了吃竟然學會握手，不過Mila笑說牠執行口令時眼神完全沒有靈魂，彷彿對牠來說只要有乾乾，就什麼都無所謂！

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Mika表示領養牠時才兩個月大，現在已經是8公斤巨貓！（圖／網友Mila Kerker Lee授權提供）

橘貓減肥一年衣服依然這麼小　網一看笑噴：這是館長吧！

身材完全超越室友瑪爾濟斯「Ivan」。（圖／網友Mila Kerker Lee授權提供）

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偶爾充當奴才練重訓的「道具」……（圖／網友Mila Kerker Lee授權提供）

由於Dika即將過生日，Mila心血來潮拿出去年買給牠的生日禮物涼感小背心，想再讓牠試穿看看，沒想到一穿上去牠的肉肉整個炸出來，不僅大露精壯的「二頭肌」，連肥厚的「霹靂腰包」都毫無保留地擠出來，而牠一臉空洞的表情彷彿在說：「奴才故意買小號的衣服嗎？」讓Mila忍不住噴笑表示：「一年過去了，糧食也減了，還是這麼小件！」。

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Dika脾氣超好，表情也很豐富。（圖／網友Mila Kerker Lee授權提供）

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只要有吃的，牠可以完全無靈魂地配合握手。（圖／網友Mila Kerker Lee授權提供）

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日前牠即將過生日，Mila將去年送的生日涼感背心拿出來讓牠穿，沒想到還是一樣狂炸肉肉、露出結實的「二頭肌」，網友看了都直呼是「貓館長」！（圖／網友Mila Kerker Lee授權提供）

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Dika：人家走的是氣質路線，是「貓勇俊」好嗎？（圖／網友Mila Kerker Lee授權提供）

Mila將Dika的照片分享在貓咪社團，短短一星期就吸引超過1.3萬人次按讚分享，許多網友都笑說：「貓館長？」、「一定是媽媽衣服買小件了」、「也太壯了吧」、「感覺有在練拳擊跟舉重」、「別惹牠，一拳貓掌就能把人揍飛」Mika也補充其實涼感衣尺寸剛剛好，穿起來還有很多空間，只是正面視覺上看起來太剛好，真的沒有故意整牠喔（笑～）！

橘貓減肥一年衣服依然這麼小　網一看笑噴：這是館長吧！

Dika：都是奴才亂買衣服惹的禍，該打！（圖／網友Mila Kerker Lee授權提供）

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