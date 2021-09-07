主子穿涼感衣狂炸二頭肌　網友全笑翻：有在練舉重？

主子是不是有在練健身？住在台北市的網友Mila Kerker Lee養了一隻壯碩的橘貓「Dika（台語的豬腳）」，日前牠的生日將近，奴才將去年買的生日禮物背心拿出來讓牠試穿，沒想到牠整個「炸肉」，讓她看了忍不住感嘆：「一年過去了……還是這麼小件！」。

馬麻Mila受訪時表示領養Dika的時候牠才兩個月大，當時還很瘦小，脾氣好叫得來，一摸就呼嚕嚕，但是超級愛吃，每天清晨五點就開始拍房門討飯飯，在短短幾年內以暴風式長到8公斤，目前正在吃減肥飼料並且逐步減量，唯一的收穫就是牠為了吃竟然學會握手，不過Mila笑說牠執行口令時眼神完全沒有靈魂，彷彿對牠來說只要有乾乾，就什麼都無所謂！

由於Dika即將過生日，Mila心血來潮拿出去年買給牠的生日禮物涼感小背心，想再讓牠試穿看看，沒想到一穿上去牠的肉肉整個炸出來，不僅大露精壯的「二頭肌」，連肥厚的「霹靂腰包」都毫無保留地擠出來，而牠一臉空洞的表情彷彿在說：「奴才故意買小號的衣服嗎？」讓Mila忍不住噴笑表示：「一年過去了，糧食也減了，還是這麼小件！」。

Mila將Dika的照片分享在貓咪社團，短短一星期就吸引超過1.3萬人次按讚分享，許多網友都笑說：「貓館長？」、「一定是媽媽衣服買小件了」、「也太壯了吧」、「感覺有在練拳擊跟舉重」、「別惹牠，一拳貓掌就能把人揍飛」Mika也補充其實涼感衣尺寸剛剛好，穿起來還有很多空間，只是正面視覺上看起來太剛好，真的沒有故意整牠喔（笑～）！