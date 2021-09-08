推主得意分享愛貓照片　網一看笑噴：在演恐怖片嗎？

奴才這下皮要繃緊了！日本一名推主養了兩隻貓咪，平時與貓咪們感情很好，殊不知這天推主回家時，驚見兩隻貓貼在玻璃前「迎接」推主回家，但是網友一看照片全笑噴：「在演最新驚悚恐怖片嗎？」。

推主表示這一對賓士貓與灰貓原本都是浪浪，收編之後陪伴自己也有好一段時間，平時與推主感情很要好，總是讓推主感到相當療癒。不過日前推主下班回家時，突然發現自己被一股莫名的視線緊盯，仔細一看驚見兩隻貓咪站在玻璃門後迎接自己回家，但是表情看起來怨念很深，讓推主忍不住拍下來分享給親友，沒想到竟然「大獲好評」！

於是推主將照片也分享在推特上，果然短短4天就累積超過7.5萬人次按讚分享，許多網友忍不住笑說：「怨念好重」、「主子：開罐器終於回來了」、「貓：竟敢讓我們餓一整天」、「《主子》2021最新驚悚恐怖片」、「左深宮又怨婦」、「鏟屎的趕緊開罐賠罪吧！」。