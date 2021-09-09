三花貓就愛趴奴才大腿拍屁屁　網笑：準備油壓嗎？

誰家的壁虎這麼大隻！粉專台中熱血中途之家最近收到一組認養人回傳的照片，只見一隻三花貓屁屁對著奴才，雙手雙腳抱緊奴才的雙腿、身體呈現大字型，一張臉還埋在腿中的縫隙，網友看了忍不住笑說：「這是養到壁虎吧？」。

台中熱血中途之家的志工表示這隻超狂三花貓叫做「本丸」，是去年一月送養的貓咪。當時牠才2個月，與另外三隻手足一起被送到中途之家，志工接手後發現四隻小貓都很親人，大約兩星期左右就陸續全數送出。本丸的認養人陳小姐家裡原本就有一隻貓老大，想找一隻貓咪陪牠作伴，剛好看上本丸因此就帶牠回家，發現牠適應力超強而且親人又親貓，很快就與貓老大玩成一片也征服所有家人的心，因此大家都將牠當公主在寵。

本丸個性黏人，從小就喜歡趴在馬麻腿上睡覺，不過牠有一個怪癖，就是相當熱衷「拍屁屁」，只要牠想要拍拍，就會呈現大字型趴在奴才腿上，然後被按摩後一臉蘇茫滿足的模樣，總是笑翻所有人。

這天馬麻傳給志工一組牠在腿上趴好趴滿的照片，讓志工忍不住笑噴，而網友看了也紛紛笑說：「有夠猖狂的睡姿」、「太極品了，好羨慕啦」、「腿好酸？這我懂！」、「趴好趴滿」、「還以為是貓咪，原來是三花壁虎啊！」、「這完全是進行油壓的前奏」。