貓皇趁奴才喝咖啡躺大字型狂露蛋蛋　爸笑：在炫耀嗎？

睡相不能好看一點嗎？日本一名貓奴養了一隻8歲藍貓「Suzumaro」，經常在網路上分享牠的生活點滴。Suzumaro有許多怪癖，除了喜歡壓在面紙盒上，最讓奴才困擾的，竟是主子太喜歡「露蛋蛋」，讓奴才忍不住笑說：「這是想要炫耀嗎？」。

推主@kokesukepapa表示家裡其實有三隻貓咪，唯獨Suzumaro最喜歡到處亂躺，而且常常在牠面前以「大字型」展露牠的肚子，不僅完全沒有形象還狂露牠的蛋蛋，讓他有時感到相當困擾。這天推主開心地喝著早晨的咖啡，沒想到Suzumaro又躺在桌上，將蛋蛋大剌剌地朝他「展示」，讓推主忍不住感嘆：「為什麼每天早上喝咖啡時，你都要炫耀球球啦？」。

推主將Suzumaro毫無保留展現貓蛋蛋的影片分享在網路上，果然引起許多網友熱烈討論，不少人笑說：「高清無碼ＸＤ」、「直接幫牠冰一下」、「蛋蛋欸，趕快摸一把」、「被蛋蛋瞪了」、「只有我很期待那個奴才伸手去摸嗎？」。