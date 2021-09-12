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毛孩日常

貓咪霸占睡床　邊境想討回卻被賞貓拳好無奈：主人救我！

文 : 寵毛網

又是一個狗善被貓欺的真實案例！日本一名飼主養了一隻邊境牧羊犬「Yuni（ゆに）」與貓咪「Messhi（メッシ）」，兩隻毛小孩經常彼此打鬧嬉戲非常熱鬧。這天Yuni發現牠的睡床被Messhi霸占不走，想伸手討回竟被牠打臉，讓Yuni只好回頭看飼主彷彿在表示：「主人你看牠啦！」。

邊境被惡霸貓霸占睡床　牠伸手討回卻被巴臉：主人你看牠啦！

這天狗狗「Yuni」發現自己的睡床被貓咪「Messhi」霸占。（圖／twitter帳號UNI_BorderC）

根據飼主表示，狗狗Yuni目前即將滿一歲，個性溫馴帶有一點淘氣，幾個月前貓咪Messhi新加入之後，Yuni雖然很高興有同伴，不過Messhi一開始就非常霸氣，即使面對體型比自己大好多倍的狗狗也完全沒在怕，一貓一狗經常扭在一起嬉鬧互打。不過這天Yuni遇見一件讓牠相當困擾的事，就是牠在窗邊的睡床被Messhi霸占，無論牠怎麼伸手示意Messhi離開，牠就是不走，而且還一臉森七七地對牠吼叫，甚至還給了Yuni一掌貓拳，讓Yuni只能弱弱地趴在一旁對牠「汪！汪！」抱怨，然後無奈地看著飼主，彷彿在說：「主人你看牠啦！」。

邊境被惡霸貓霸占睡床　牠伸手討回卻被巴臉：主人你看牠啦！

Yuni：欸欸……那個是我的床，你下來啦！（圖／twitter帳號UNI_BorderC）

邊境被惡霸貓霸占睡床　牠伸手討回卻被巴臉：主人你看牠啦！

Messhi：朕先來的，你閃邊去！（圖／twitter帳號UNI_BorderC）

邊境被惡霸貓霸占睡床　牠伸手討回卻被巴臉：主人你看牠啦！

Messhi：朕沒給的你不能要懂不懂（打巴掌）！（圖／twitter帳號UNI_BorderC）

邊境被惡霸貓霸占睡床　牠伸手討回卻被巴臉：主人你看牠啦！

Yuni：主人，你看牠啦，人家的床……嗚嗚！（圖／twitter帳號UNI_BorderC）

推主後來表示Messhi一來到家裡很快就想霸占這張大床，通常Yuni都會讓著牠，但這天不知為何牠竟然想嘗試奪回睡床，卻沒想到還是被惡霸貓欺壓！影片分享在推特上果然很快就引起網友熱烈討論，不少人笑說：「談判破裂」、「貓：朕沒給的你不能搶！」、「一看就知道誰是老大了」、「真的是狗善被貓欺」現在一起來看看這段影片吧！

邊境被惡霸貓霸占睡床　牠伸手討回卻被巴臉：主人你看牠啦！

最後的下場總是這樣……（圖／twitter帳號UNI_BorderC）

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