愛斯基摩鼯？　蜜袋鼯把尾巴當圍巾包頭狂睡萌翻網友

這睡姿太萌啦！日本一名推主養了一隻蜜袋鼯「露（つゆ)」，牠總是睜大雙眼一臉呆萌看起來相當討喜，因此推主常常在推特上分享牠的生活日常。這天推主發現露正在睡覺，牠竟然將長長的尾巴當成「圍巾」圍在頭上，網友看了都笑說：「愛斯基摩鼯？」。

推主表示露目前兩歲，平時經常在沙發上跑來跑去或是在走廊飛行，熱衷吃飯與睡覺，一到接近放飯時間就會自動清醒，最喜歡吃蜜袋鼯專用的果凍，還經常出現各種不同的睡姿。不過這天推主發現牠又睡出新高度，因為牠竟然將自己的長尾巴當成「圍巾」圍繞在頭上，一臉舒服的模樣彷彿感到非常幸福又溫暖，推主覺得實在太可愛，趕緊默默拍下來分享在推特上！

網友看了照片都忍不住驚呼：「太可愛了，好像天使」、「愛斯基摩蜜袋鼯」、「自備保暖圍巾？」、「萌到流鼻血」、「我家的都是四腳朝天躺平，這個睡姿好可愛啊」推主也補充雖然露看起來很萌，但是蜜袋鼯是相當嬌嫩的孩子，從小養必須要注意餵奶時間與室內溫度，因此飼養任何動物之前都必須做足功課喔！