最新文章

最新影音

×
babyou
babyou
毛孩日常

愛斯基摩鼯？　蜜袋鼯把尾巴當圍巾包頭狂睡萌翻網友

文 : 寵毛網

這睡姿太萌啦！日本一名推主養了一隻蜜袋鼯「露（つゆ)」，牠總是睜大雙眼一臉呆萌看起來相當討喜，因此推主常常在推特上分享牠的生活日常。這天推主發現露正在睡覺，牠竟然將長長的尾巴當成「圍巾」圍在頭上，網友看了都笑說：「愛斯基摩鼯？」。

蜜袋鼯睡覺變「愛斯基摩鼯」　尾巴當圍巾萌翻網友！

「露」是一隻兩歲的蜜袋鼯，擁有一雙圓滾滾的大眼睛。（圖／twitter帳號tsuyukusa_430）

推主表示露目前兩歲，平時經常在沙發上跑來跑去或是在走廊飛行，熱衷吃飯與睡覺，一到接近放飯時間就會自動清醒，最喜歡吃蜜袋鼯專用的果凍，還經常出現各種不同的睡姿。不過這天推主發現牠又睡出新高度，因為牠竟然將自己的長尾巴當成「圍巾」圍繞在頭上，一臉舒服的模樣彷彿感到非常幸福又溫暖，推主覺得實在太可愛，趕緊默默拍下來分享在推特上！

蜜袋鼯睡覺變「愛斯基摩鼯」　尾巴當圍巾萌翻網友！

這天推主發現露竟然將尾巴當成圍巾，繞在自己頭上熟睡！（圖／twitter帳號tsuyukusa_430）

蜜袋鼯睡覺變「愛斯基摩鼯」　尾巴當圍巾萌翻網友！

瞇眼的模樣真的太萌了啊！（圖／twitter帳號tsuyukusa_430）

蜜袋鼯睡覺變「愛斯基摩鼯」　尾巴當圍巾萌翻網友！

這是夢到抱著果凍嗎？（圖／twitter帳號tsuyukusa_430）

網友看了照片都忍不住驚呼：「太可愛了，好像天使」、「愛斯基摩蜜袋鼯」、「自備保暖圍巾？」、「萌到流鼻血」、「我家的都是四腳朝天躺平，這個睡姿好可愛啊」推主也補充雖然露看起來很萌，但是蜜袋鼯是相當嬌嫩的孩子，從小養必須要注意餵奶時間與室內溫度，因此飼養任何動物之前都必須做足功課喔！

蜜袋鼯睡覺變「愛斯基摩鼯」　尾巴當圍巾萌翻網友！

露：偶是不是很可愛啊？（圖／twitter帳號tsuyukusa_430）

寵毛網
寵毛網擁有全台唯一寵物飼料評薦平台、超多寵物知識趣聞與各種優質寵物用品，陪您一同寵愛毛小孩！