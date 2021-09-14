萌貓準備要結紮　網一看照片狂笑：真的是「童顏巨蛋」！

這是長了黑松露嗎？網友陳琦琦日前在貓瘋社團分享一張照片，只見一隻長相可愛的萌貓躺在她的雙腿上，露出一對又黑又大的「貓蛋蛋」，網友看了都紛紛笑說真的是「童顏巨蛋」無誤！

事實上這隻名叫「Money」的貓咪，是陳小姐友人許瑜芯養的重點色曼赤肯貓，即將滿1歲的牠由於最近在發情，許小姐家中的貓哥哥「小Q」地盤性強，突然會開始咬Money的脖子，為了避免Money被咬傷，許小姐只好暫時將Money交由陳小姐代為照顧，等Money結紮後再帶回家。許小姐受訪時表示Money從小就沒有脾氣，個性超好又愛撒嬌，只要看見她就會一直呼嚕嚕，喜歡窩在小貓奴頭上睡覺，過去也喜歡模仿小Q的行為，兩兄弟每天開心地玩耍，殊不知這一切從Money開始發情後就變了調！

許小姐表示由於小Q原本就很有個性又頑皮，有時會與Money互相打鬧舔毛但是不曾大力咬，不過自從Money開始發情後，小Q為了展現老大地位常常咬得Money哇哇叫，加上Money尿道發炎必須延後結紮，只能先暫時隔離兄弟倆，才委託陳小姐代為照顧。陳小姐某天意外發現Money的蛋蛋不僅很大顆，而且剛好是黑色，與身上的毛形成強烈對比，因此趕緊拍下來分享在貓咪社團並寫下「童顏巨蛋」！

Money的蛋蛋照果然很快就吸引超過1.6萬名網友按讚分享，許多人忍不住噴笑表示：「配色很可愛」、「這顆鐵蛋好大」、「這才是真的巨蛋」、「這蛋蛋是亮點，摘了好可惜」、「好像糖炒栗子」、「蛋蛋的哀愁」、「這是黑松露等級了吧！」。