貓奴在地板發現白色尖銳物　網一看驚呼：是小乳牙！

不知道大家有沒有蒐集主子毛髮的習慣？日本一名推主養了一隻黑白貓「Takeru（たける）」，正值好奇心強的牠每天都在家裡爬上爬下找東西玩。日前推主突然在地上發現兩個尖尖的物品，原以為是Takeru弄壞了什麼，網友一看卻都驚呼：「撿到寶了！」。

原來Takeru目前才5個多月大，雖然有一張看似充滿靈氣又有氣質的臉蛋，卻每天在家裡忙著找東西玩，由於推主帶牠回家時牠才2個月大，因此特地為牠開設推特帳號以記錄牠的成長日常。不過上個月推主突然在地板發現兩個小小的尖銳物品，一開始以為是Takeru又弄壞了什麼東西，沒想到仔細一看竟然是牠脫落的小虎牙，推主趕緊檢查Takeru的嘴巴，發現掉在地上的是Takeru右上排的小乳牙，而Takeru已經開始長出新的犬齒啦！

原來幼貓在3個月齡大會開始進行換牙，犬齒以及切齒的部分大約會在3～5個月時陸續更換，而臼齒會發生在4～6個月齡時。由於換下來的牙齒常常被貓咪直接吞下，很難得會被飼主發現，因此推主是非常幸運地撿到Takeru的小乳牙！許多網友看了都紛紛驚呼：「趕快收藏好，這很難得」、「撿到寶了」、「能撿到牙牙好幸運」、「我都只能蒐集貓咪鬍鬚」、「這是小貓成長的證明」、「難得一見，太神奇了」。