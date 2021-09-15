虎鯨被困42年　至今仍衝撞玻璃找回大海的路！

2011年虎鯨「基斯卡（Kiska）」在海洋中被捕獲，送往動物主題遊樂園供人觀賞已經42年，缸中的其他同伴都漸漸死亡，孤獨的牠自己一人被困在圍欄中，至今仍衝撞著牆面試圖尋找回大海的那條路。

虎鯨是智商極高的掠食動物，擁有固定居所的個體會形成穩定母系社會家族，擁有豐富的捕獵技巧、聲音交流習性和複雜的社會行為，這些是被認為虎鯨擁有自己的文化的證據。牠們在野外一般可依性別存活30-50歲，最高則有破百歲的案例，平日以家庭為單位生活，是海洋食物鏈的最頂端，擁有無盡的自由和豐富資源。

This video was taken on Sept 4th, 2021. Anti-captivity activists entered MarineLand and observed Kiska, their last surviving orca bashing her head against the wall. Please watch and share. This cruelty must end. #FreeKiska pic.twitter.com/sBCaKleH19 — Phil Demers (@walruswhisperer) September 8, 2021

而有一群提倡讓海洋動物重返大海的組織，其中成員前往位在加拿大的動物主題遊樂園MarineLand，觀察到裡頭的虎鯨「基斯卡（Kiska）」有危險的自殘行為，據成員說法，基斯卡2歲時自1979年在冰島海岸被捕獲後一直被囚禁於此，現今已44歲的牠極度孤獨，因為與牠同缸的虎鯨都已過世，只獨留牠一隻在裡頭不停地衝撞池邊的透明圍牆，似乎想撞出一條能重返自由大海的路。