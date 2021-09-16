貓咪大腿掛頭上準備睡覺　萬名網友驚嘆：瑜伽大師！

雖然大家都說貓咪的身體是水做的，但是這種睡姿也太奇葩！網友李宣養了一隻美短混波斯的2歲公貓「小雞」，這天李小姐在吃飯，覺得小雞好安靜回頭一看，突然發現牠將後腿高掛在頭上準備睡覺，網友看了照片都笑說：「好猛的瑜伽貓！」。

李小姐受訪時表示原本自己養了一隻貓咪因病去世，半年後遇見當時才兩個月大的小雞，因為與過世的貓咪長得一模一樣，覺得是緣分因此決定收編。小雞從小個性就非常黏人，愛講話又相當調皮，有一次李小姐在陽台曬衣服，一個不注意小雞偷跑出來跳到一樓的屋簷上，進退兩難後往一樓跳結果骨折，沒想到牠還照樣與狗狗「Cookie」玩，花了一個月的時間才恢復健康。另外小雞每天會坐在一樓等李小姐下班後帶牠一起出門散步，還喜歡將紗窗與門簾當成攀岩場練習，「出頭」非常多經常讓她哭笑不得！

日前李小姐在客廳吃晚餐，突然覺得今天小雞怎麼那麼安靜沒有搗蛋，回頭一看發現牠趴在沙發上睡覺，不過卻將後腿高掛在頭上，超奇怪的睡姿讓她滿頭問號地笑了出來，而小雞被吵醒後還一臉不悅地瞪著她！

李小姐將照片分享在貓咪社團，許多網友看了照片都紛紛笑說：「貓界瑜伽老師」、「這個姿勢好高難度」、「這個姿勢到底怎麼凹」、「可以跟牠報名上瑜伽嗎」、「貓咪果然是液體做的」。