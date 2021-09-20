影／鱷魚討食竟被賞貓掌　牠秒飛奔：遇到惡霸啦！

千萬不要惹到喵星人！一群遊客到美國路易斯安那州南部沼澤區渡假，進行餵鱷魚體驗時突然闖入一隻虎斑貓，牠不僅一點都不怕，甚至還對一隻鱷魚「怒賞巴掌」，嚇得鱷魚驚訝地張大嘴秒飛奔回水裡！

原來這隻虎斑貓叫做「Mugsy」，原本是當地的浪浪，在該沼澤區負責人買下這片土地時牠就已經出現在這裡，他們發現Mugsy似乎一點都不怕鱷魚，而鱷魚也不在乎貓咪，因此Mugsy經常大膽地對鱷魚噴噴叫。拍攝影片當時是2011年6月，一群遊客到這裡進行生態之旅體驗餵鱷魚時，剛好下起雨，因此全躲在門廊上避雨。這時Mugsy突然出現，並且默默地走向岸上一隻體型較小的鱷魚，儘管一旁遊客擔憂地想要叫回牠，牠仍然大膽地走向小鱷魚，沒多久牠竟然怒氣沖沖地賞小鱷魚一巴掌，嚇得牠驚恐地張大嘴飛奔逃回水裡！

網友看了影片都驚呼：「好有種的貓咪」、「這虎斑貓超狂」、「沒有人救貓咪嗎？好危險」、「鱷魚表示：陸地太可怕了！」、「第一次看到倉皇逃生的鱷魚」、「貓：這裡我才是老大，你有拜碼頭嗎？」後來負責人也補充為了Mugsy的安全著想，他們還是把Mugsy帶回家飼養囉，現在一起來看看Mugsy大戰鱷魚的影片吧！

