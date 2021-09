橘貓深情擁吻奴才　網友超羨慕：想排下一個！

感情好好!國外飼主養有一隻超親人的橘白貓,可愛的模樣惹得奴才忍不住抱牠、親牠,這天飼主寵溺貓咪時竟被牠反撩一把,讓人超級羨慕!

這隻可愛的貓咪叫做「梅茲(Maze)」,是隻沒有尾巴的堅強母貓,因為有大小便失禁的問題所以常年穿著紙尿布,但這並不影響牠活潑好動的性格,仍是勇敢地一步一步在家中跑跳。飼主對梅茲非常寵愛,常常把牠抱在懷中親吻,這天她正快樂地吻著貓咪的小肉球,沒想到梅茲竟反撩一把,對著飼主的鼻子一陣狂親!

From @mazethemanx: “A lot of the time mama gives me kisses. I decided to give her some back this time 😻😽🧡” #catsofinstagram pic.twitter.com/g8FeOd15L2

