橘貓深情擁吻奴才　網友超羨慕：想排下一個！

感情好好！國外飼主養有一隻超親人的橘白貓，可愛的模樣惹得奴才忍不住抱牠、親牠，這天飼主寵溺貓咪時竟被牠反撩一把，讓人超級羨慕！

這隻可愛的貓咪叫做「梅茲（Maze）」，是隻沒有尾巴的堅強母貓，因為有大小便失禁的問題所以常年穿著紙尿布，但這並不影響牠活潑好動的性格，仍是勇敢地一步一步在家中跑跳。飼主對梅茲非常寵愛，常常把牠抱在懷中親吻，這天她正快樂地吻著貓咪的小肉球，沒想到梅茲竟反撩一把，對著飼主的鼻子一陣狂親！

From @mazethemanx: “A lot of the time mama gives me kisses. I decided to give her some back this time 😻😽🧡” #catsofinstagram pic.twitter.com/g8FeOd15L2 — Cats of Instagram (@catsofinstagram) September 21, 2021

被親吻的主人心花怒放，扮演貓貓的視角附註說：「媽咪常常給我親吻，這次我決定還給她一些！」充滿深情的話語能感受到她們的好感情，網友們也回覆：「實在是太可愛了！」、「天使貓貓就是你！」、「這種愛非常非常珍貴～」、「也想親親牠的香香肉球」、「我想排下一個！」。