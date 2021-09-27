草皮上驚見一橘貓翻肚曬日光浴　網笑翻：這是炸蝦吧！

誰家的炸蝦掉在地上啦！住在桃園市的網友涂美玲日前打開家後門，發現後院的草皮上有一隻「炸蝦」一動也不動，走近一看發現牠竟然狂露肥美肚皮一臉ㄎ一ㄤ樣，原來是涂小姐養的橘貓「椪柑」，網友一看全都笑噴表示：「炸蝦出事啦！」。

涂小姐表示椪柑目前大約三歲，過去因為常常出現在社區便開始餵牠，但是身為浪浪的椪柑一開始警戒心很強，極度不親人又爆兇，涂小姐花了兩年時間才摸到牠。後來椪柑翻牆到她家後院，不僅大剌剌定居下來，還帶回虎斑貓老婆「咪咪（洽北北）」一起，並生下兩批寶寶讓她不得不當「月嫂」替咪咪坐月子打理小孩，直到將夫妻倆都結紮，小孩也順利送養，由於椪柑有愛滋又會兇屋內其他貓咪，後院從此變成牠們夫妻倆的秘密花園。

經過長時間的相處，椪柑現在很喜歡被人撸，也愛涂小姐幫牠擦澡與抱抱，由於不必再擔心爭奪地盤與食物來源，牠每天愜意地在後院賞花看水玩玩具，特別喜歡躺在地上翻滾耍廢。這天涂小姐一打開後門，就看見椪柑又躺在草皮上曬日光浴，只是牠不只露出肥嫩大肚腩，雖然張著雙眼卻明顯地在放空，看起來就像是一隻炸蝦掉在地上，讓涂小姐忍不住笑了出來！

涂小姐將椪柑的照片分享在貓咪社團，果然很快就吸引許多網友笑翻留言：「乍看以為出事了」、「是天婦羅炸蝦」、「廢出新境界」、「這肚子太肥美了」、「是誰把烤雞丟在那邊」、「好想跟牠一起軟爛喔！」。