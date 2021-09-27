影／石虎將在北市動物園亮相　取名大賽再次隆重開跑！

今年（2021年）三月初時臺北市立動物園中誕下石虎三胞胎，牠們肩負增加野外族群數量、穩固域外安全族群及扮演保育大使角色的使命，石虎大哥和石虎小妹正在特有生物研究保育中心進行野放前訓練，而留在動物園的石虎二哥也絲毫沒閒著，成為石虎域外保育新血的牠，將在9月26日喬遷至北市動物園中「臺灣動物區」，也邀請網友們共同為牠選擇名字！

三胞胎是透過林務局野生動物救傷收容計畫合作平臺，動物園與特有生物研究保育中心及屏東科技大學合作「石虎保育繁殖計畫」中所期待的重要成員。隨著石虎大哥「虎力旺」、石虎小妹「虎力秀」前往特生中心進行野放訓練，少了玩伴的石虎二哥開始找媽媽「平平」玩耍互動，起初平平會耐心陪伴，但根據過往經驗，石虎寶寶成長至約5-6個月齡時，便會陸續離開媽媽獨立生活，果然近日就觀察到媽媽開始對小石虎出現驅趕行為，似乎是期盼兒子能早日自立自強，脫離對媽媽的依賴。

少了同伴的石虎二哥開始轉移注意力，會玩弄園內為豐富動物行為的玩具，時不時跑兩三圈活絡筋骨，或是抓老鼠、拋玩食物。近期石虎二哥更開始展示出對異性的好奇心，總是緊貼欄網隨著隔壁雌性石虎的腳步移動。現在的牠已越來越獨立，能靠自己的力量捕食，保育員都期待牠能盡快適應新環境，早日與大家見面！

在特生中心進行訓練的大哥和小妹，透過網路命名活動取名為「虎力旺」和「虎力秀」，而留在北市動物園的二哥也將透過同樣的方式，請民眾一起票選同系列的名字，這次候選的的兩組名字分別為：

1、特生中心提名「虎力勇」：希望二哥勇敢、勇猛、勇於挑戰、充滿勇氣、而且身體勇健，一起為石虎的族群存續努力

2、北市動物園保育員提名「虎力夯」：期望石虎二哥在動物園生活引起最”夯”人氣，成為強而有力的保育大使，使大家更關心重視臺灣的野生動物。投票截止票數最高的即為石虎二哥的名字哦！

即日起至9月29日（三）上午10點，歡迎大家踴躍至臺北市立動物園Facebook粉絲專頁投票！