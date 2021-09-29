狗玩手槍遊戲竟不願起來　待奴才一動作補完：這才對！

演戲就要演全套！主人和狗狗之間都會有彼此才知道的小遊戲，國外網友就跟自家愛犬演了一齣「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ倒地」，沒想到奴才戲演完後，狗狗竟然不願意這樣結束，竟逼人類配合演完全套才心滿意足，一起來看看吧！

這隻羅威那犬跟飼主感情很好，常常一同出去遊山玩水外，在家也是不掩飾自己的愛，大力舔吻人類的臉頰，這天飼主又無聊要跟狗狗一起玩「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ倒地」的遊戲，正常流程是主人比出槍的姿勢，狗狗假裝被射中倒地不起，隨後大力跳起來領食物吃，可這隻羅威那卻不願意做半套，硬是躺在地上動都不動，逼的主人假裝自己拿心臟電擊器救牠，這才心滿意足地跳了起來：「我活起來了！」。

入戲如此深的狗狗讓許多網友大爆笑，大家回覆說：「還好牠沒要主人繼續演開膛取子彈」、「這狗醫療知識很夠喔」、「演戲就要演全，死了記得要救啊！」、「支持狗狗出道！」。