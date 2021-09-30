黑白貓站空碗前賣萌　奴嘆：別吃完就裝失憶！

主子說沒有就是沒有！日本一名貓奴日前一早餵了貓咪吃早飯後，沒想到過沒多久就看見其中一隻貓咪張大雙眼站在空碗前看著自己，彷彿剛才什麼也沒吃過一樣，讓推主忍不住感嘆：「不要剛吃完就給我失憶啊！」。

推主@myaahcw27家裡養了一隻虎斑貓姊姊與5歲的黑白貓弟弟「Tenten」，兩隻貓咪平時都很愛吃，推主也常常在推特上分享牠們無憂無慮又愛耍廢的生活日常。這天推主看見Tenten坐在空碗前，張大圓滾滾的雙眼直盯著自己，表情彷彿在說：「飯呢？」殊不知牠其實才剛剛吃完早飯，讓他忍不住嘆氣表示：「不要剛吃完就給我搞失憶啊」！

推主看了Tenten無辜的表情後完全哭笑不得，只好默默拿出手機拍下這個畫面分享在網路上，沒想到短短3天就獲得將近10萬網友按讚分享，不少人感到很有共鳴地表示：「一臉你怎麼還不放飯的表情」、「貓：再來一碗」、「貓咪的胃跟腦是各自獨立的系統」、「給，通通給」另外雖然不少網友幫忙求情，不過推主表示為了牠的健康管理，並沒有再給一碗或是發零食喔，主子健康比什麼都重要！