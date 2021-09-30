影／薩摩耶背箱子訪親友　集一百個祝福為主人求婚助攻！

這創意很可以！凱渥男模楊時修近日規劃與女友Karen求婚，與智囊團嚴密規劃後，將愛犬薩摩耶「多比」精心裝扮成邱比特，跑遍全台拜訪100位親友，由他們將充滿祝福的小卡投入多比身上的箱子，過程熱血又浪漫，一起來看看吧！

楊時修近期規劃與長跑7年的女友Karen求婚，而何種方式最打動人讓他煩惱許久，於是將腦筋動到愛犬「多比」身上，多比在他們眼中就如同自己的孩子，人生中重要的時刻牠都有出席，於是將多比扮成愛神邱比特，背著小箱子搖搖擺擺，與爸爸一起拜訪全台100位親友，讓每個人將愛心小卡投入箱中，親手替自己的爸爸媽媽蒐集祝福！

影片中能看見，多比真的跟著爸爸的腳步拜訪全台100名親友，可多比表現穩定，勤懇地扮演邱比特這個重要角色，偶爾也會調皮一下跟親友們撒嬌、討食，充分表現牠的可愛魅力。求婚當天楊時修包下維多麗亞酒店戶外婚禮場地，用多比視角拍攝的影片就於露天放映場浪漫公開，播放當下讓Karen感動不已，也大讚敬責乖巧的多比！

這段用心的求婚影片上傳網路後引起眾多網友關注：「好有心的時修～相信凱雯會很幸福的」、「最後凱雯爸爸那段太感人了，都落淚了！」、「我也默默看完，超猛的！」、「多比太乖了！」、「好想也投一顆愛心進多比的小背包」若喜歡這隻用有燦爛笑容的狗狗多比，也歡迎點以下連結去追蹤牠喔！