奶油貓站窗前直盯屋外　網友一看嘆：多麼痛的領悟！

老師前奏請下！馬來西亞吉隆坡有一隻奶油貓的影片日前引起網友熱議，這天男飼主發現牠在窗邊的椅背上，站直身體兩手扶著窗戶，非常認真地看向屋外，飼主好奇地看向穿窗外，原來有兩隻浪貓正在屋外親熱，網友看了都笑說：「比悲傷更悲傷的事」。

影片一開始只見奶油貓「Leo里歐」與兩名小女孩待在沙發上，小女孩們看向掌鏡的男子，其中一名手還不停摸摸貓咪，而牠在沙發椅背上站得直挺挺，雙手搭著窗戶玻璃一動也不動地看向屋外，男子好奇地循著里歐的視線往外一看，竟然瞧見一樓的花園裡有一隻黑貓與一隻橘貓正在光天化日之下「恩愛」，而里歐就這麼呆呆看著，不管男子在一旁怎麼呼喚牠都不動，只好對牠說：「沒關係，忘了吧，會找到更好的！」彷彿是貓咪抓到女友出軌一樣！

網友看了只能安慰牠：「貓貓哭哭，失戀了」、「多麼痛的領悟」、「我的愛人，不是我的愛人～」、「真的是比悲傷更悲傷的事」現在一起來看看這段影片吧！