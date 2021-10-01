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毛孩日常

奶油貓站窗前直盯屋外　網友一看嘆：多麼痛的領悟！

文 : 寵毛網

老師前奏請下！馬來西亞吉隆坡有一隻奶油貓的影片日前引起網友熱議，這天男飼主發現牠在窗邊的椅背上，站直身體兩手扶著窗戶，非常認真地看向屋外，飼主好奇地看向穿窗外，原來有兩隻浪貓正在屋外親熱，網友看了都笑說：「比悲傷更悲傷的事」。

貓咪站直身體瞪大雙眼盯窗外　網一看笑：失戀了嗎？

這天奶油貓「Leo里歐」站在沙發椅背上，非常認真地看向窗外。（圖／tiktok帳號cabaibirdgreen）

貓咪站直身體瞪大雙眼盯窗外　網一看笑：失戀了嗎？

男子好奇地湊近，想知道牠在看什麼這麼專注。（圖／tiktok帳號cabaibirdgreen）

影片一開始只見奶油貓「Leo里歐」與兩名小女孩待在沙發上，小女孩們看向掌鏡的男子，其中一名手還不停摸摸貓咪，而牠在沙發椅背上站得直挺挺，雙手搭著窗戶玻璃一動也不動地看向屋外，男子好奇地循著里歐的視線往外一看，竟然瞧見一樓的花園裡有一隻黑貓與一隻橘貓正在光天化日之下「恩愛」，而里歐就這麼呆呆看著，不管男子在一旁怎麼呼喚牠都不動，只好對牠說：「沒關係，忘了吧，會找到更好的！」彷彿是貓咪抓到女友出軌一樣！

貓咪站直身體瞪大雙眼盯窗外　網一看笑：失戀了嗎？

原來是一隻黑貓正在與一隻橘貓在花園裡「恩愛」。（圖／tiktok帳號cabaibirdgreen）

貓咪站直身體瞪大雙眼盯窗外　網一看笑：失戀了嗎？

里歐：你們竟然背著我……（圖／tiktok帳號cabaibirdgreen）

貓咪站直身體瞪大雙眼盯窗外　網一看笑：失戀了嗎？

男子還在一旁幫腔，要里歐忘了眼前這一切，下一個會更好！（圖／tiktok帳號cabaibirdgreen）

網友看了只能安慰牠：「貓貓哭哭，失戀了」、「多麼痛的領悟」、「我的愛人，不是我的愛人～」、「真的是比悲傷更悲傷的事」現在一起來看看這段影片吧！

@cabaibirdgreenSabar leo.. Bunga bukan sekuntum##fypシ ##fypage ##foryoupage♬ bunyi asal – Cabai Bird Green

 

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