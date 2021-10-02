如何分貓年資看睡相就懂？　網一看笑：像在看進化過程！

原來從睡姿也能看出是菜鳥還是老鳥？日本一名推主家裡養了四隻貓咪，雖然貓咪們進入家庭的時間有先後順序，但是每一隻貓都受到良好的照顧，因此時間久了牠們也漸漸對人類感到放鬆，只不過似乎還是能從牠們的睡姿嗅出一點端倪。

推主家的四隻貓平時感情很好，經常會聚集在一起，尤其天氣冷的時候會擠在一起取暖，不過夏天大家還是會各自找地方休息。這天推主一走進房間發現有三隻貓正在不同地方熟睡，首先是最靠近門口地板上的圓形貓抓盆裡，有一隻遮著臉的白底三花虎斑貓，牠在這裡已經生活一年半，是三隻貓裡面的「菜鳥」，睡相比較矜持。再來是右方高級三層貓抓屋上的白底虎斑貓，牠已加入三年，正側翻著肚子熟睡，但是最資深的卻是床上的橘白貓，資歷六年，不僅躺在睡舒服的軟床上，甚至饋著枕頭大剌剌地仰躺著，看起來非常放鬆！

網友看了照片都笑說：「好像在看貓咪進化過程」、「第六年就變成人類了」、「大老闆的感覺」、「老鳥睡姿果然不一樣」、「逐漸人類化了」。