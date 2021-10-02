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毛孩日常

如何分貓年資看睡相就懂？　網一看笑：像在看進化過程！

文 : 寵毛網

原來從睡姿也能看出是菜鳥還是老鳥？日本一名推主家裡養了四隻貓咪，雖然貓咪們進入家庭的時間有先後順序，但是每一隻貓都受到良好的照顧，因此時間久了牠們也漸漸對人類感到放鬆，只不過似乎還是能從牠們的睡姿嗅出一點端倪。

家貓分年資睡相大不同　網看「六年」笑：進化成人了嗎？

推主家養了四隻貓咪，平時牠們感情很好都會聚集在一起。（圖／twitter帳號mitoconcon）

推主家的四隻貓平時感情很好，經常會聚集在一起，尤其天氣冷的時候會擠在一起取暖，不過夏天大家還是會各自找地方休息。這天推主一走進房間發現有三隻貓正在不同地方熟睡，首先是最靠近門口地板上的圓形貓抓盆裡，有一隻遮著臉的白底三花虎斑貓，牠在這裡已經生活一年半，是三隻貓裡面的「菜鳥」，睡相比較矜持。再來是右方高級三層貓抓屋上的白底虎斑貓，牠已加入三年，正側翻著肚子熟睡，但是最資深的卻是床上的橘白貓，資歷六年，不僅躺在睡舒服的軟床上，甚至饋著枕頭大剌剌地仰躺著，看起來非常放鬆！

家貓分年資睡相大不同　網看「六年」笑：進化成人了嗎？

日前推主進房間，發現門口地板上的貓盆裡，睡著一隻資歷一年半的菜鳥貓，牠的睡相比較矜持。（圖／twitter帳號mitoconcon）

家貓分年資睡相大不同　網看「六年」笑：進化成人了嗎？

隔壁高級三層貓抓屋頂上有一隻資歷三年的貓咪，牠的睡相就稍微放鬆。（圖／twitter帳號mitoconcon）

家貓分年資睡相大不同　網看「六年」笑：進化成人了嗎？

最後是這隻擁有六年資歷的老鳥橘白貓「Mana」，牠毫無防備地仰躺在床上，看起來非常chill！（圖／twitter帳號mitoconcon）

家貓分年資睡相大不同　網看「六年」笑：進化成人了嗎？

原來從貓咪的睡相也能看出資歷，老鳥果然不一樣啊！（圖／twitter帳號mitoconcon）

網友看了照片都笑說：「好像在看貓咪進化過程」、「第六年就變成人類了」、「大老闆的感覺」、「老鳥睡姿果然不一樣」、「逐漸人類化了」。

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