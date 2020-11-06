【穆熙妍專欄】折翼天使

今年十月底，萬聖節前兩天，在大部分小朋友都忙著裝扮成各種卡通人物或英雄公主的時候，台北市有個十歲的男童，在深秋已有寒意的大半夜，被鄰居拍到脫光衣服在路邊收書包。他腳步凌亂，一邊對身材壯碩站在路旁的女子哭喊著「妳不要再打了啦！」，一邊手足無措撿拾著四散的物品，卻被身旁握著手機一派優閒的女子怒吼「閉嘴！」

感謝這位見義勇為的鄰居阿姨錄影，同時撥打家暴113，整件事才能曝光。原來施暴的是男童繼母，而這位孩子在過去兩年間總共已家暴立案11次。這麼一個明顯是受害者的孩子，去年卻解除列管，社會局判定受傷紀錄是男童「個人情緒行為」，只見他瘦小的身板上都是新舊傷痕，很多疤的位置根本不是一個小學三年級的小孩能搆得到的，如果這都能歸類成個人行為，那真是人體力學的奇蹟。

每次看這種新聞都又痛又氣，卻因為太關心，又無法不看。

新聞底下的評論，很多人歸咎於繼母的身份上，畢竟孩子不是親生的，要打要罵都比較容易出手。我對繼父母的身分沒有先入為主的概念，但實際上，的確許多家暴案件，主施暴者或參與者都是親生父母再婚的對象，甚至只是同居人。當然不是身為繼父母一定會虐待兒童，我也認識後爸後媽將配偶上一段婚姻帶來的孩子視如己出。追根究柢，家暴案件為什麼會發生，親生父母無法推卸責任，就算沒有親自參與施暴，起碼也要負起忽略與默許的刑責。

如果你夠愛、夠關心、夠重視孩子，無論配偶觀念如何偏差，也不至於把孩子打成這樣。

1993年，青海省西寧市五歲的女童蘇麗，被母親長期虐待致死，手法極為凶狠殘酷，細節我就不描述了，大家可以自己網上查詢。話說在前頭，看之前要有心理準備，我看了之後整整一周都不舒服，胸口有種無法形容的憤怒。母親燕志雲被捕後只判了七年，出獄後第一件事就是掘開了政府為蘇麗建的墳，把那可憐孩子僅剩的一丁點骨灰殘骸挖了出來，灑在地上用腳狠狠踐踏，一邊惡毒咒罵。

這孩子何嘗不是親生的。

根據調查，日本光是今年上半年統計，虐童案件就高達七萬八千多起，或許是新冠疫情讓許多父母多了和孩子相處的機會，加上大人不能出門，孩子不能上學，對教養的不耐煩與生活的苦悶增長了家暴的頻率。這還是登記在案的數字，沒有被發現的不知道有多少。

施暴人許多都是親生家長，其中年輕生子的比例不在少數，所謂年輕是，這些人都是在20歲左右即為人父母。他們自己根本就是個孩子，早婚的教育程度與經濟狀況也不好，離婚率非常高，種種原因加總在一起，受害的只能是兒童。

我不是要歧視年輕的父母，當然也有稱職的小爸爸、小媽媽，但我身邊年過三十才生孩子的朋友，根本不會體罰小孩，一來是年紀成熟，火氣變小，耐心隨之昇高，還有經濟環境也比較優渥，有將孩子視若珍寶的能力和觀念。要大部分的人在同儕還在玩樂的年紀，對另一個生命負起如此大的重任，結果自然大概率是失敗。

每當家暴案件傳出，就有人罵社會局失職，社工忽略。社會局或許沒有做好，也應該被監督，但社工很多時候真的無能為力。首先人員不足，社工也沒有執法權力，只能勸導和協助報案，加上薪水又低，2020年台灣社工的基本薪資約三萬多，做下去基本上是靠熱情與理想支撐。

大家都是普通人，沒有人是活菩薩，領這樣的錢，要你大半夜去人家家裡苦口婆心，甚至常常被施暴者打罵趕出門，你願不願意？