【穆熙妍專欄】愛你的父母，我該不該有底線

我有個很敬重的姊姊，她比我大幾歲，在外商投資公司做得很高，當年我還是個小小的中英口譯，公司裡很多大型會議的翻譯和主持，她都讓底下的人盡量找我。後來我進了演藝圈，兩個人不再穿西裝見面，但少了工作上的關係，我們反而更接近。

她笑著說，以前不能私底下和妳約出去吃飯喝咖啡，怕同事以為我追求妳才把案子發給妳。

她喜歡男的，但做到那個位子更要小心，愛說閒話的好事者才不管你喜歡的是豬是鬼還是人。

那天我們約好去看展，我去接她，沒想到地址是一間小小的精品旅館，她下來時臉色如常，我笑著問她怎麼了？不能旅行悶得慌，換個地方住起short stay了嗎？

她苦笑回答：「我哪那麼好興致，工作忙得要命，我和妳姊夫吵架了，搬出來冷靜幾天。」

我頓時不出聲。

照理說人家夫妻吵架，局外人最好不要出手，除了難為左右袒，介入太多，到時候兩個人和好，壞人這個頭銜還不是落到和事佬的頭上。但我實在關心她，因此忍不住問了句，妳還好吧？

她聳聳肩笑了，對我說放心，死不了。

她的老公我見過幾次，相處時間很短，只覺得他人很斯文很友善，據說工作也不錯，兩人站在一起氣質挺般配。我知道姊姊結婚算早，二十幾歲就步入穩定家庭生活，照理說十幾年後，夫妻間能吵的早就吵完了，鬧得要暫時分開住，一定是很大的事情。

該不會是有第三者吧！我驚問。

姊姊想了想，說是也不是，爭執原因的確是因為另一個女人，不過不是小三，是她的婆婆。

我頓時心裡一沉，外遇還好解決，要嘛忍、要嘛離，長輩問題就棘手了，忍出內傷是自己苦，關係也剪不開，總不能要求伴侶和父母斷絕親子關係吧！

我們到了美術館，買了門票卻沒有入場，很有默契地捧著咖啡坐在中庭的長椅上，我看著姊姊依然美麗的側臉線條，一直精神奕奕的她從來沒有顯得這麼無奈。

她說她其實很敬重這位婆婆的。

姊夫的父親很早就過世了，母親一個人帶著兒子過，守著丈夫留下來的一點點遺產，省吃儉用還讓孩子出國留學。姊夫也很爭氣，讀書工作都不需要媽媽操心，做了幾年事，母親開始催他結婚，說家裡冷清了太久，希望兒子不要像自己這麼孤單，能早點享受家庭樂趣。

決定要結婚的時候，姊姊的爸爸還很慎重告訴她，說這個婆婆不容易，妳要小心對待。

「等等，」我忍不住打斷：「這妳也敢嫁？」

她愣了一下，低頭苦笑：「看來妳比我聰明。」

我說不是的，應該是姊姊結婚太早了，我現在比當時的她起碼大十歲。活到這個年紀，不需要多有智慧的人都知道，這樣的寡母大部分都不好相處。

她說她一開始不知道，以為爸爸那句「不容易」是誇獎，後來才明白父親的「不容易」意思是，不容易相處。

沒有歧視寡婦的意思，單親家庭當然不容易，在上個世紀，一位失去依靠的年輕媽媽能吃多少苦更是無法想像。但，付出既然多，相對地就會把孩子看得更重，傳統式的親子關係在過去尤其如此，多半是父母掏心掏肺地給，孩子誠惶誠恐地受，只是等孩子大了，不是每個人都能掌握功成身退的藝術。

不過這一代不一樣，父母是不是勞苦功高我不知道，不過小孩應該沒那麼大心理壓力了，他們比較懂得為自己爭取。我一個四歲的姪子在被爸爸罵的時候，居然會振振有詞地控訴，「我不是為了要承受這些來做你兒子的」。

你說現代的父母做得多委屈。

當然，肯定有看得開的單親父母，不過我這個姊姊沒那麼幸運。

她婆婆是老式人，喪夫後不交男朋友，沒有娛樂，退休生活自然寂寞，她把所有注意力都放在兒子身上，儘管理智告訴她孩子大了有自己的家庭，但心理上她很難接受。失去安全感導致她不斷討要，向晚輩要求時間、關心、金錢、禮物。姊姊一開始覺得丈夫侍奉母親是應該的，逢年過節送禮也無可厚非，於是她和姊夫一起負擔房貸，以及大部分的生活開銷，讓丈夫把賺的錢給婆婆，剩下的錢讓他自己留著用。

聽起來是有點吃虧，不過她覺得無所謂，自己有能力賺，夫妻之間也不要像打算盤那麼會算。

不過時間她就沒辦法貢獻了，高強度的工作讓她分身乏術，兩三個月才有時間陪婆婆吃頓飯，好在老人家眼裡一向只有兒子，她出不出現沒差別，乾脆樂得輕鬆。

相安無事許多年，最近問題來了。

姊姊的一位長輩過世，她收到一小筆遺產，想換一個大一點的公寓。丈夫覺得沒有必要，但她看中一個單位價格很好，實在不想錯過，於是姊姊表示頭期款她出，貸款一樣兩個人一起付，算下來姐夫每個月不需要多付什麼錢，就能換來一間全新的，比之前大一半的家，怎麼看都很划算。

丈夫同意了，但她婆婆反對。

老人家表示既然換了大房子，我住了幾十年的地方也很舊，你們兩個人又沒孩子，我不如搬來和你們一起過吧！

姊姊大吃一驚，她很委婉表示她獨立慣了，畢業後就自己租房住，和自己父母都沒有長期住在同一個屋簷下，婆婆來住可能會不習慣。

她的表達很溫和，態度卻很強硬，婆婆知道現在不是自己當家了，於是很快打消了念頭。不過老人家不因此甘心，自從被拒絕，她每週都開發一種新的健康問題，唉聲嘆氣要兒子回家陪她。

這意思大約就是，妳不讓我和你們住是吧？那我就讓你們分開住。