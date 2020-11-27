【穆熙妍專欄】愛你的父母，我該不該有底線

從一個月一週演變到半個月，姊夫都乖乖回家陪媽媽住，母子倆據說也沒做什麼了不起的事，就一起吃飯看電視，很多時候姊夫根本就坐在沙發上刷手機，他說這陣子川普提供了很大的娛樂，讓他待在老家不至於無聊致死，對增進母子感情有很大的貢獻。

雖然結婚十幾年，彼此看得也算夠了，但長期這樣下來總不是辦法，於是姊姊對丈夫說，媽媽的身體到底有沒有問題，讓她去看醫生也不願意，不如去做個身體檢查，徹底知道問題在哪裡。

姊夫也不傻，他說我媽哪有什麼病，就是想我多陪她一點，如果這算病，那我就是藥。

姊姊愣住了，「既然你知道她沒事，怎麼不和她好好談談，這樣下去我們幾乎是分居了呀！」

姊夫嘆氣：「我講了，她立刻說她沒事了，讓我回家不用管她，但我真的說要走，她立刻又是嘔吐又是頭暈，我怎麼能真的丟下她？」

聽到這我實在忍不住笑了，立刻被姊姊瞪了一眼，她可笑不出來。

「這樣沒辦法了，她這麼會演，妳只有比她更會演。」我一本正經地對她說。

「妳的意思是，和她比慘？」我點點頭，她如抓住救生圈一樣地握住我的手：「妳會嗎？教我。」

我頓時比她更沮喪，說我也不會，我也希望自己會。

姊姊低下頭，過了好一陣子才說，其實我也不是真的想學。

我懂她的意思，我們都是驕傲的人，不是自大自負，而是對自己有要求，明知道可以藉此達到目的，但還是不屑為，像撒潑、像吵鬧、甚至用苦肉計裝弱小。尤其是面對長輩，教養告訴她要尊敬對方，這也怨不得別人，臉皮薄自然只能吃悶虧，誰叫你做不出來呢？

我拍拍她的肩：「不要太勉強自己，也沒有誰值得妳這樣做。」

聽起來像安慰，卻是我的真心話。人活到一個年紀，切記為難自己，你可以配合，可以稍做犧牲，可以做自己標準內的好人，但不要討好別人。

年輕的時候還可以說不懂，過了三十歲就要開始知道有所保留了，在社會上打滾這麼多年還不會自我保護的人，受傷了也別找藉口。

於是姊姊對丈夫說這種生活方式她無法接受，兩個人大吵，姊夫很氣憤地問她，孝順有什麼底線？難道讓自己媽媽開心也是錯嗎？

兩頂親情倫理的大帽子扣下來，她啞口無言。

我可就沒那麼好忽悠了，冷笑一聲。

「讓自己媽媽開心沒錯，他儘管去，但不要帶著伴侶一起犧牲，如果他要陪媽媽，大可以利用他的私人時間，而不是從應該陪妳的時間裡扣。既然阿姨那麼需要兒子，那姊夫還去什麼健身房？還打什麼球？也不要和朋友交際應酬了，這些時間通通應該貢獻給他媽媽，這樣既不影響和妳的生活，又能盡孝道。」

「那這樣犧牲太大了，我認識他二十年，他才不會幹。」姊姊連忙擺手。

「咦？他不是說孝順不該有底線嗎？」我反問。

這種話說起來很有道理，其實仔細想就知道不成立。做人怎麼能沒有底線，任何人際關係都要量力而為，即使對象是自己的親生父母和孩子。誰敢說自己從小到大沒讓爸爸媽媽失望過？我爸一直希望我能讀商學院，畢業了就幫他工作，後來又希望我能當新聞主播，既美麗又專業，我一項都沒做到，但我可不認為自己不孝。

如果一個人主張孝順沒有底線，那這個人等於是家長的提線木偶，我這姊夫當然沒這麼傻；說這句話的人不是真的對母親沒有底線，而是希望伴侶能對他的母親沒有底線。

這想法未免太不實際了。

時光倒退四十年還有可能吧！那時候嫁過去是真的要侍奉公婆的，現在大家多半是小家庭，食衣住行個人自理，不是不願意承歡膝下，但工作忙，如果非得要聽一個人的話，那個人只好是老闆，老公老婆都必須先靠邊站。

在你的伴侶很可能連自己父母都沒時間陪了，要他們在撥出時間精神給別人的父母，於情於理都有困難。

我一直認為自己的父母自己處理最理想。

雖然大家都說結婚是兩個家庭的結合，但這畢竟是不可能的事，姻親能做到相敬如賓就很不錯了，要陌生人對你視如己出實在不太可能，反之，你也不會把別人的父母當作自己的爸爸媽媽。互相尊重即可，如果能再多點體諒當然更美好，但不要妄想或要求伴侶代替你履行身為人子人女的責任和義務。

另一半可以提供精神或實質的支持，但不是替身，而且這些付出應該是他照料好自身要求之後的餘力，不能勉強。我爸爸最後的日子是居家安寧度過的，那半年我常常要回很遠的老家住，但某人很少出現，無論週間或是周末，我從來沒有要求他陪我；住自己家當然比較舒服，而且工作忙了一週，難得有幾天休息，誰不想找點娛樂，陪一個癌末病人畢竟不是輕鬆愉快的事，我完全可以理解。

他曾問我會不會不高興，如果我要求，他會盡量配合，我莫名其妙反問，我為什麼要勉強你，還要不高興？這是我爸又不是你爸。

現代人離婚率那麼高，兩個人能保持在婚姻中已經不容易了，不要再牽扯到其他人，讓事情變得更複雜更難維繫。

不要接受感情綁架，誰企圖給你扣上道德的大帽子，就一掌連人帶帽把他們推開。不懂事就不懂事好了，誰稀罕溫良恭儉讓的獎牌，要求別人都是容易的，接下來是不是還得德智體群勇呢？

後來那天我們沒有看到展，但感覺得出姊姊心情轉變了，送她回旅館的時候，她的背影有點瘦，有點寂寞，但肩和背直挺挺的，我知道我不用擔心她了。

能應付生活的人，都知道該怎麼做。