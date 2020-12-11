【穆熙妍專欄】嫁入豪門的都是什麼樣的女人

▲妳覺得「嫁得好」的定義是什麼？（圖／穆熙妍臉書）

現代的人結婚率越來越低，婚齡越來越晚，我一直認為這是正常的社會風氣演變，除了對生育率不太友好，其他無所謂。我自己也不是早婚主義者，事實上很長一段時間我都不認為自己會結婚；怎麼說呢，也不是沒有喜歡的人，但總覺得沒什麼結婚的動機，加上經營婚姻關係相對來說還是麻煩，自給自足多爽，誰的帳都不必買。

我身邊過了三十五歲都沒結婚的朋友非常多，大家每天嘻嘻哈哈的，單身生活看起來非常愜意，感覺是真的心裡不慌。

直到有天和一個妹妹聊天，我知道她有個交往十年的男友，但一直沒有結婚。她今年三十四了，馬上三十五，心裡有點急。

我說在一起那麼久了，照理說相處沒問題，要結婚應該不是太難啊？

她嘆氣說，兩個人感情很好，但房子一直搞不定，男友住在外縣市，努力工作存了一筆錢，但要在台北買房子還是負擔大了點，她又不想搬出生活圈外，所以兩個人卡關了這麼久。

經濟問題就比較實際了，我也不好說什麼，她苦笑著說，看身邊很多女朋友都嫁得很好，早知道她也找個有錢的男朋友。

我好奇問她：「妳覺得『嫁得好』的定義是什麼？」

她很快想了想回答我：「嫁給富二代啊！吃得好住得好，家裡有幫傭不用做家事，想買什麼都可以，一年好幾次各地旅行，我有幾個女朋友出門都有司機，我覺得這樣算嫁得好。」

我認為這個漂亮妹妹的觀念完全沒有問題，雖然現在還是很多人對美女的刻板印象就是拜金，但我非常不喜歡這兩個字。誰不想過好一點，不用為口奔波，物質排山倒海而來？誰規定漂亮女孩子，甚至任何女孩子一定要刻苦耐勞才是德配？喜歡視金錢如糞土的女人可以儘管去找，但不要給對物質有要求的女孩扣上拜金的帽子。

何況金錢的確能帶來安全感，不缺乏就是最大的定心丸，年紀越大越是能體會經濟能力的重要。

坦白說，三十歲之後還認為有愛就好的人，多少會讓身邊的親友擔心吧！

但我這個妹妹對富二代的觀念和事實有點出入，或許不只她，可能不少女孩子思想上都有這個誤區，以她提出來的條件，對方不是超級富豪也算是個小豪門了，這樣的朋友我很有一些，最後他們都娶了誰？那些被大部分女人視為羨慕對象的幸運兒，到底是什麼樣的女人？

以我看到的例子來說，首先，她們大部分都不是明星級的大美女。

別誤會，我絕對不是說豪門少奶奶都長相普通，她們的外型當然最起碼都有中上，但不是那種一出場就豔冠群芳的女神級別。她們大多屬於長相清秀，氣質絕佳，外貌親切，沒什麼侵略性，重點是讓人看起來非常舒服。

為什麼？因為有錢人交女朋友選擇太多了，冷豔型、妖姬型、仙女型，要什麼有什麼，真正能讓他公子哥兒們有動機娶回家的，是對他們真的有幫助的人，也就是可以在社交場合帶出去的伴侶。這樣的女生多半不是性感型，因為自己家長那關就過不去了，其他上流社會的太太們也不見得喜歡。試問如果你是富二代，攜伴出席社交場合，一整晚大家對你太太的印象只有「超正」，這對你的事業什麼用呢？

聽到這裡，妹妹很認真地問我，是不是富二代只會娶門當戶對的千金？

我說也不是。

我認識家裡環境比較好的男生，都不見得一定要娶財力相當的女孩子；當然豪門聯姻的例子很多，但那其實只是少數。畢竟兩家的財力很難真正拿出來比對誰多誰少，王子和公主的脾氣也都不會小，真正能相處的例子相對來說比較少，因為需要更多磨合。

但這些豪門少奶奶也絕對不是灰姑娘；其實灰姑娘也不是個很好的比喻啦！畢竟她除了後母姐姐對她不好之外，她爸爸可是個不折不扣的有錢人。我身邊嫁給富二代的女生朋友，自己家裡的經濟能力或許比不上男方家，可是也絕對不差，起碼學歷能拿得出手，會幾門才藝，能說流利的兩言三語，就算不是專業人士，起碼也言之有物。

而且重點是，她們在婚前都有自己的工作，能自給自足。換句話說，她們沒有每天坐在家裡無所事事，或是只懂得化妝打扮等著有錢人來追。

很簡單，有錢人也不是笨蛋，娶一個只有外表其他什麼都不會的女孩子回家供著，你當人家腦子空空，財產都是買彩券中的嗎？

富二代們心知肚明，長得美固然好，但人會老，再美再帥的人看久了也會習慣，以長遠的時間線來看，外型是最不值錢的優勢。

況且就算妳長得美，學歷高有內涵，嫁入豪門的生活也不像許多女孩子想的那樣，從此每天打扮得美美地喝下午茶，出入名店拿著黑卡刷刷刷，更不用說收到幾千萬的珠寶，或是把房產寫再老婆名下。

其他地方我不知道，但台灣的富二代甚至富三代真的出手沒那麼誇張，不是花不起，而是他們的家庭來自所謂「老錢old money」, 注重的不是名牌、名錶、名酒、名車，作風低調實在，自然也不覺得有必要對女生砸錢。