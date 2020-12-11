【穆熙妍專欄】嫁入豪門的都是什麼樣的女人

▲妳覺得「嫁得好」的定義是什麼？（圖／穆熙妍臉書）

我有個女朋友，嫁給某知名電子公司小開，生了三個小孩，前兩個沒有請保母，她自己帶，之後生了老三實在忙不過來，才找了一個阿姨幫手。平常她忙裡忙外還不夠，老公的嗜好是三鐵，喊她陪著訓練，大半年後覺得有點效果，最近替她一起報名了馬拉松比賽，成功征服全程。

不要以為兩個人結伴三鐵很甜蜜，這位人夫一開始就和朋友跑得不見蹤影，留下我朋友一個人游泳、跑步、在寒風中騎車，幾十公里都由她獨自完成，老公悠哉在終點線等著她，最後得意地發FB稱讚老婆好棒。

嘆為觀止，換做是我，在家裹著毛毯看電視不香嗎？這句好棒您自個兒留著吧謝謝。

誰會想到過上了一般人眼中不需要再努力的生活，之後還更費力。

另一個朋友家裡是三代做航運的，還投資了醫療與珠寶業，怎麼看都算是豪門，最近新婚，太太我們看過幾次，非常溫柔可愛，而且樸素。

對，樸素，家裡鑽石堆山倒海，自己老婆什麼首飾都不戴。平常夫妻倆最常做的事就是去深山老林裡露營，還不是那種豪華Glamping，是真的要打樁搭帳棚，沒地方洗澡上廁所，用小瓦斯爐自己煮飯的那種野營。

當然不是每個少奶奶都要如此熱血，生火飛車上山下海，就算老公沒那麼極端，一般也要打點全家瑣事，侍奉公婆，鞏固姻親關係，大家庭裡人多嘴雜，穿搭說話可能都要注意。嫁得好意味著食衣住行的品質升級，但這不是沒有代價的，要拿自由來換。

自由這件事很奇妙，擁有的時候不覺得它珍貴，等到受制於人的時候才感嘆它有多重要。不過很公平，妳總不能享受所有好處，又堅持我行我素做自己。

當了豪門少奶奶也不等於毫無節制地揮霍，用大錢的時候還是得和丈夫交代一聲，至於什麼是大錢，就要看對方的價值觀在哪裡了。我有個女生朋友前幾天很感嘆對我說，自己已經半年沒有買包了，因為老公說現在疫情又不出門，要新包包幹什麼。

我說妳管他那麼多，喜歡就去買啊！

她無奈地搖搖頭，我知道她不是沒錢，只是不想讓另一半不高興。

我另一個姊妹長得非常美，老公人帥出手又大方，最近她忙著布置聖誕樹，底下堆著的禮物盒子都是大大小小橘色的愛馬仕。但她是不是就從此沒煩惱了呢？當然不是，她說她先生基本上完全不顧小孩，每次她要求對方多陪孩子一點，他頭也不抬說，我給妳請的人還不夠嗎？不夠再請。

雖然她生活上有幫手，但那種寂寞孤清是無窮無盡的。

寫了這麼多，我不是要表達嫁入豪門有多辛苦，這種話太矯情了，畢竟衣食無憂對大部分人來說還是終極目標。我想說的是，不要過度美化他人的人生，尤其被社交媒體上的形象迷惑。別人家的草坪看起來都比較綠，但不真的踏上那片地，妳不知道底下也許滿是崎嶇。

沒有完美的生活，不同過法都有好有壞，重點是各取所需。沒有任何單一優勢是永遠有用的，無論結不結婚，多豐富自己總不會錯。

金錢固然非常重要，但並不是婚姻裡幸福快樂的唯一要素，就像只有愛沒有物質的關係肯定萬萬不行。了解、體諒和支持也是必需，在個性適合與經濟能力之間取得平衡，兩個人才能走得長遠。

賺錢當然不容易，好在資本主義的社會還是相對天道酬勤的，經濟能力的提升需要累積運氣和努力，但說到底並非遙不可及。金錢並沒有一般人想像的那麼稀缺，不需要過度崇拜擁有的人。

一張漂亮的臉也絕不是無往不利。