大約沒有比送走2020年更令人期待的事了。

過去這一年，全世界都被迫上了一門叫做「失去」的課，失去親友，失去愛情，失去工作，失去金錢、失去自由，甚至失去生命。

當然跨入2021年病毒也不會神奇消失，大概率我們還是要戰戰兢兢地生活，但無論如何，起碼新年代表一個新的開始，開始則帶來希望。以前每年年終，甚至每個月終，我都會有朋友發「xx月/年，請對我好一點」，看起來像是隨手轉發，但今年大家絕對都是抱著最大的誠意祝願，希望2021能手下留情，對人類好一點。

回想這一年，很多事改變了，當然初衷或許並非完全自願，但結果卻不見得是壞的。比如說因為無法出國旅行和出差，許多人有了陪家人朋友的時間。又或者是待在家的時間增加，進化並發掘了自己未知的才能和嗜好，無論是烹飪、繪畫、園藝、運動、裝修、手工藝、甚至收納都出現民間高手。

我一個朋友因為疫情無聊，自己動手改造家居，用最少的錢把本來幾乎只回家睡覺的雜亂公寓，變成簡直像設計雜誌上的跨頁示範圖，完工後他發了前後對比照，底下盡是朋友們問他接不接案子的留言。

寫到這裡不禁感嘆人類的韌性真是很強，面對這麼大的挑戰依然能屈能伸。2020年誠然不易，所有原本以為安全穩定的人事物，可能一轉眼就消失。我自己也改變了，首先是花費變少，尤其是奢侈品和彩妝，因為出門的機會減低，許多東西變得可有可無，自然也沒有花錢的必要。另外待在家裡的時間變多了，我更仔細地整理收納，斷捨離的標準也提高，整理出更多物品送人，自己和親友都很開心。

2020年馬上要結束了，面對過去的一年和新的未來，除了積極防疫之外，我們還能做什麼呢？

首先，你可以更認真地生活。

生活包含很多層面，食衣住行都可以更講究；我所謂的講究不是更貴或更多，而是更好：對自己的健康更好，對地球環境更好。比如說多吃素食，選擇有機的食材，烹飪和調味簡單一些，尊重食材本身的味道。

穿的方面也是，因為購買量減少，物慾降低，我更精化了自己的選擇。我很喜歡的一個模特兒Stella Tennant最近過世了，她是90年代率先以雌雄同體的外表出圈的超模，在當時橫掃時尚圈的一票性感巴西美人中，顯得如此與眾不同。無論男女，一季走20場秀以上就能算一線模特兒了，而她最高紀錄是單季走秀75場，是當時許多頂尖設計師欽點愛用的大熱門。天生的好條件與英國貴族血統，讓她成為我心中90年代的女神之一。

作為時尚圈的長青樹，理應對流行非常敏感，但她在最近幾年開始沉澱，自我反思，並致力減少快時尚類的衝動型購物，強調過度消費對環境的影響。她說她開始穿自己過去90年代的舊衣服，每年添購的新款單品不超過5件。

來一句題外話，真想知道那5件是什麼品牌，什麼設計，讓這麼有原則的女神都不能不入手。

有底氣能在四、五十歲穿上自己全盛時期的衣服，體態當然是沒話說，2014年，44歲的Stella Tennant在Versace秀上穿著一件一絲贅肉都不能有的黑白禮服，無論是氣勢、台風、身材都不輸身邊年輕的模特兒。