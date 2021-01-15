【穆熙妍專欄】你還在愛情裡「送人頭」嗎？

你覺得什麼樣的人在感情裡最吃虧？

是先交心的那一方？還是付出比較多的？抑或是天真好騙的？

我覺得都不是。

以上只是顯性弱勢，真正在感情中吃虧的多寡，取決於情商的高低。這樣的人可能看起來占上風，但實際上失去的最多，而且他們比那些顯性弱勢的人更慘的地方在於，一切只能說是咎由自取，連抱怨責怪的對象都沒有。

什麼樣的人叫做情商低呢？

例子很多，常見的有說話難聽，個性強勢，愛面子，缺乏同理心等，這樣的人聽起來很糟，其實這些只是個性上的缺陷，不是壞，和愛不愛也沒太大關係，情商低的人可能把喜歡的人看得很重要，只是對方壓根兒沒感覺到。

這點我深有體會，小時候我不是一個很好的戀愛對象，自尊心超強火氣又大，什麼東西和我理想中的不一樣，我就一股腦兒全部推開不要了，一副「反正本小姐輸得起」的態度，看起來又帥又酷。後來出了社會，被磨圓了稜角，明白做人不需要那麼決絕，很多事其實都有轉圜的餘地。

從尖銳到溫潤，當然是付出過代價的，我以為那些日子已成過往雲煙，沒想到又見到了曾經的暴烈少女。

不過這次吃虧的不是我，是最近鬧離婚的朋友小淳。

小淳結婚兩年多，另一半是外國人，當初兩人是在網路上認識的，相戀半年後，對方決定搬到一個人都不認識的台灣來和她一起生活。這個男生我見過幾次，沒怎麼交談，但感覺是個溫柔體貼的宅男。小淳工作時間長，薪水也不算多，對方到台灣之後積極找到工作，一肩扛起房租水電，照顧小淳的生活起居，加上她撿回來的六隻流浪貓。

也是誠意十足了，大家都笑說這個男的前世不知道欠了小淳多少，感情生活不算豐富的她居然能遇到這樣的對象，千里迢迢來還債。緣分這件事真是一門玄學，讓你無理可循，不得不服。

婚後的小淳提到丈夫也總是笑得很甜，我從來不看好網戀，但這對真跌破我的眼鏡。

這幾天我們見面開會，提到寫新書的事，我趴在桌上哀號說沒有題材，小淳笑著舉手說我我我，我最近遭遇的事，真是一言難盡。

我詫異地抬起頭看著她，大約真的很難啟齒吧！她的笑意還在嘴角，還沒能吐出一個字，就哭了。

小淳的故事很長，簡短地說就是，自從疫情開始，她先生家裡開的小店生意大受影響，最後只能結束營業。生活變得困難，公公又在這個時候檢驗出癌症末期，家裡只剩一個妹妹可以照顧爸爸，只好和哥哥求救。男生當然很著急，他必須在短時間內賺到更多的錢，好在老天給他一副好嗓子，於是他開始當直播聲優。

見我們一頭霧水，小淳解釋這種工作性質類似DJ，不需要露臉，直播主需要在平台上唱歌、讀書或聊天，加上維繫粉絲關係。算下來一個月和平台對分，老公賺的錢是以前的一倍。

我不看直播，一方面沒耐心，又對家常式的絮絮叨叨沒興趣，加上不從直播買東西，也不利用直播賣東西，這種消費型態可說是與我毫不相關。因為對這個行業不熟悉，自然無法想像為什麼有人能給素昧平生的主播刷錢刷禮物，一次上千甚至好幾萬。

但現在知道有人靠聲音就能月入十幾萬，我就算不能理解，也覺得有點厲害。

小淳一開始也是這樣想的，直到兩個人發現這個身分有個bug.

直播主無論男女，有個不成文的規定，就是要維持單身的形象，以便讓異性粉絲有想像空間，他們才會為這個人花錢。除此之外，私底下也需要時不時與粉絲保持聯繫，至於聯繫到什麼程度，就要看各人選擇了。

雖然覺得不太舒服，但小淳知道丈夫需要錢，就允許他以單身的身分直播，但規定對方與女粉絲的聯繫內容都要隨時讓自己檢查，男生同意了。

幾個月下來，丈夫發展出幾個需要固定維繫的對象，也就是為他刷錢最多的前三名，他和其中一個女生特別聊得來，聯繫也頻繁。小淳非常不高興，認為老公對這位粉絲另眼相看，夫妻吵過好幾次，但查看兩人的訊息紀錄，又沒有什麼曖昧的地方。

說到這裡，我忍不住打斷她。我說妳就不能看開一點嗎？打個不適當的比方，妳老公就像是小姐，妳是馬夫，辛苦的又不是妳。況且人家做小姐還得陪睡呢！妳家那位只需要出個聲音，花點時間就能賺錢，還有比這更容易的營生嗎？

她愣住，說妳怎麼和我老公講的一樣。

男方一開始也好聲好氣勸小淳，說那些是我老闆，我當然需要敷衍，妳想我從別的女人那裡賺錢來養妳，最幸福的是誰？

但小淳不這樣想，她變得多疑善妒，三天一小吵五天一大吵，最糟的時候和老公搶手機，又捶又打，把對方趕出家門，還扣留他的護照，最後男生在附近公園坐了一夜。

我嚇了一跳，問她幹嘛這樣？

她一邊哭一邊說，因為她怕她老公真的一氣之下買了機票飛回家，從此不回來了。

我聽得目瞪口呆，不得不佩服年輕人的體力，吵架已經很累了，還能手腳並用，把言情戲演成武俠片。

「妳這樣是非法侵占他人財物，這犯法的妳知道嗎？」

小淳不說話，只顧著哭，閉上眼都止不住淚，其他朋友不停遞紙巾給她。

我嘆了口氣，這麼在乎他，卻一直把對方往外推，你說可憐之人是不是真的有可恨之處。

最後的決裂點是幾個月前，某次大吵，小淳威脅男方要揭露他已婚的身分，她老公說好，妳講，但妳講了我們也完了。

結果當然是玉石俱焚，女粉絲知道真相後一直哭，還得到老公的安撫和道歉，小淳成為壞人，殺敵一萬自損八千。

大家聽了直搖頭，小淳哭著問我們，是不是直播主的另一半都要忍受這種情況？

我說也不是，我好兄弟的女朋友本來也是做直播，交往後男方表示不太接受她身邊的戀愛粉，她就退出這行，一個漂漂亮亮的女生，每天一大清早到菜市場包水餃。

小淳聽了更難過，說她的對象好幸福。

「話是這樣說沒錯，」我忍不住說了公道話：「但那是因為她沒有一個癌症末期的爸爸。」

事實就是如此，另一半家裡遭逢劇變，妳無力幫忙，也不准丈夫靠自己解決問題，不客氣地說一句，那妳要他怎麼辦，對遠在家鄉的爸爸說不好意思愛莫能助，閣下自理吧！

如果真的能說出這種話，那這個男生的人品也有問題，不值得託付終身。何況今天人家賺的錢是給自己用嗎？不是，是為了老婆和生病的爸爸。

小淳很不高興，她說她可以過得苦一點，但不能接受自己的丈夫和別的女人走那麼近。

另一個朋友沒好氣反問她：「有多近？又沒見過面也不視訊，訊息妳都檢查過了，也沒有可疑。」

照我看，小淳大概是疫情之下唯一的受益者，要不是入境管制，這個女孩子溫柔多金又全程星星眼，萬一真的從別的地方飛過來，還有小淳什麼事。

「何況現在不是妳願不願意過苦日子的問題，」我分析給她聽：「情況是，妳老公不在短時間內弄到大量的錢，他爸爸可能會很痛苦，甚至會死。身為人子，不能在病重的爸爸身邊已經很內疚了，這不是妳餓肚子或擠小房子可以解決的。」

小淳想了想，頹然地說自己忍不了，她是有話就要說出來的那種人。

「沒有人要妳忍住不講，但表達方式很多，妳為什麼一定要選最差的？」我很無奈地問。

「現在說這些也沒用了，」小淳又放聲大哭：「他上個禮拜買機票飛回家，說成全我的願望，離婚好了。」

這不是情商低吃大虧的例子是什麼。

明明比誰都愛，話卻說得比誰都難聽，動不動把分手掛在嘴邊，一點頭都不肯低，最後好了吧！人家終於走了，委屈只能自己吞，因為這是你自己要求的。

其實小淳的心態我們不是不能理解，佔有慾人人都有，自己珍而重之的東西誰都不想讓別人碰，有的人甚至覺得看一眼也不行。但吃醋的處理方法絕對不是大吵大鬧，這樣只會加速把對方推到另一個人懷裡去。

道理很簡單，一邊是溫柔體貼，一邊是惡言相向，姑且不論另一邊的善解人意有幾分真實性，起碼當下大家都樂意選擇前者。更不用提小淳這種拳打腳踢，連對方父母一起罵的，這樣要是還忍得下去，大概是有裸照在對方手上吧！

人都有立場，但為什麼有人很容易透過溝通達到目的，有人一開口就破局，其中的差別就在於情商的高低。

吵架歸吵架，不要翻舊帳，不要扯到不相干的人和事，不要做人身攻擊，更不要肢體衝突。

爭吵的藝術在於，如何一起解決問題，並非誰輸誰贏。

人與人相處不是一翻兩瞪眼的遊戲，而是場長期積分賽，現在扣分了沒關係，只要不歸零，都還有跑向終點的機會。

小淳說自己是個對感情要求很高的人，一粒沙都不能忍，我彷彿看見過去的自己，為了一點小事就放棄。我當時以為壯士斷腕是明智的，後來才明白人都有缺點，而生活就是充滿破事，能一起克服才能堅如磐石。

沒有命中註定幸福快樂的人，在無塵室裡才能綻放的愛情也不堪一擊。

玉石俱焚看起來既壯烈又淒美，在遊戲裡是要挨隊友罵的，因為逞一時之快對別人和自己都沒有半點用。

不要再送人頭了。