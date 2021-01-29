【穆熙妍專欄】「永遠」啟程的第一天

我有很多有趣的男生朋友，他們條件很好，也不花心，年近四十卻還不結婚，原因並非是缺乏結婚的對象，而是找不到結婚的理由。

其中一位曾對我說過一段話，讓我印象深刻，到今天都記得。他說女人很奇怪，做朋友的時候都很好，在一起就出問題，一交往就開始管東管西，要承諾，要永遠，讓人窒息。

「我不敢說每個女人都是這樣，但起碼我遇過很多是這樣；相信我，我遇過很多人。」

這個朋友屬於王子型，同性異性緣都很好，我認識他最少十年，他說的話我完全相信。

「可是你有女朋友的時候都很『乖』啊！又不亂來，她們為什麼要管？」我問他。

「說得好，」他既苦惱又疑惑，「我也不知道。」

這段話之所以讓我如此印象深刻，因為我從這個朋友身上，印證了一個簡單而重要的道理，想留住一個人，要能先讓他走。

這句話聽起來可能有點怪，我先解釋一下，所謂走不是真的大門一開讓對方滾出去哈，那樣大概就真的青山白水後會有期了。我說的「走」，是指給他空間，和最重要的，自由。

這句話的適用對象不限於女性，男人也通用，事實上它無關性別，只要是在戀愛中比較在乎的一方，或是容易緊張，沒安全感的，甚至付出較多的人全都適合。

人在感情中很常見的一個現象是，過早就開始未雨綢繆。剛開始一段關係，就想像未來，尋求保證，索要安全感，結果往往適得其反。注意我說的是「過早」，不是說談戀愛不能計畫，但要按部就班；兩個人安排下個月去哪裡露營是一回事兒，剛在一起就開始找房子想同居是不是有點嗨過頭。

你別說，後者大有人在。

在一切過早的想法中，我最害怕的是「永遠」這兩個字；無論是永遠愛我，永遠不分開，永遠幸福快樂等等，都讓人彷彿被掐住脖子不能呼吸。

這兩個字太沉重，就不能且戰且走嗎？

我曾對一個朋友抱怨，說大家都在講永遠，其實這兩個字最不切實際。她瞪了我一眼說，那不然該怎麼樣，談戀愛都圖什麼？求早點分手大吉嗎？

話不是這樣說，誰不希望感情穩定，畢竟換對象重新開始很累，問題是想要的和得到的往往是兩回事。永遠是靠希望得來的嗎？如果希望有用，那世界上人人都是家庭和樂，男帥女美，狂吃不胖，長生不老的百億富豪。

永遠是按部就班的過程，然後希望它水到渠成。

很多人在要求永遠的時候，其實只是喜歡背後的概念；想要得到承諾，感到踏實，獲取安全感。問他們是不是真的願意從現在開始，與對方綁在一起直到地老天荒，他們可能會理直氣壯說，那我怎麼知道，還得觀察觀察。

既然如此，何不放輕鬆點。

我想應該很少人喜歡被管，剛在一起就被限制抽多少菸，喝多少酒，幾點要回家，和誰出去，聊天的對象甚至時長…說真的，一個成年人了，自己知道自己在幹嘛，人家的父母大概都沒管那麼寬，你又是哪一位。

你拿出繩子，對方自然想掙脫，獵人從來不會抱怨獵物為什麼要逃。

或許有人會說，如果在一起都能看得那麼開，乾脆單身好了，什麼都不管，萬一他真的出軌呢？

老實說，真的會怎麼樣的人，把他放在孤島上他都會和猴子在一起，管也沒用。

所以談戀愛不要想太遠，用心經營，好好享受，當下沒有讓彼此快樂，計畫再多都是徒勞無功，只是讓對方害怕，還顯得自己好像很急很缺。

人，一迫切就顯得廉價。

而能讓感情有長遠可能的，在於合適與吸引力。合適要靠溝通與配合，而吸引力就比較主觀，可能是外表，人格特質，談吐，情商，甚至腦袋裡的知識。我有個男生朋友就說，他喜歡聰明的女人，什麼都能聊的那種，從馬斯克談到濟慈，感覺她的內心世界無窮無盡，這樣的女生不要太有魅力，讓人迫不及待想成為她精彩人生的一部分。

要吸引人，不要束縛人，需要管才會待在你身邊的，就是不適合。

永遠這件事很弔詭，它不是保證而來的，越不去想它，它越會發生。那些慶祝鑽婚紀念的老先生老太太，很少人一開始就說自己知道會和對方白頭偕老，而是一天天把日子過好，共同經歷了苦與甜，最後不知不覺往回看，一輩子已經過去了。

沒有當下，何談永遠，從你忘掉它開始，就是「永遠」啟程的第一天。