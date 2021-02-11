【穆熙妍專欄】過個年我容易嗎？

▲所謂的儀式不完全是為了傳統，而是讓還留下的人真切感受到，什麼已走什麼還在。（圖／穆熙妍FB）

馬上過年了，通常我家的傳統除了親戚聚會，幾乎每年都是以出國旅遊做為慶祝，今年當然是別想了，於是大家開始計畫年假的活

動，畢竟老是坐著大眼瞪小眼也不是辦法。

這可戳到我的痛處了。

說到過年的娛樂，第一個想到的就是賭，什麼打麻將推筒子德州撲克，輸贏事小，不過圖個熱鬧。我家有打麻將的傳統，我奶奶從

住眷村開始，幾乎每天打麻將，一打就是幾十年，我記得我爸還特別安排了司機，每天接送她去朋友家打。我小時候和爺爺奶奶

住，家裡是長年擺著一張麻將桌的，在我弟出生前我沒怎麼玩過樂高，積木就是一張張的麻將牌。

照理說在這樣的家風薰陶下，我從小耳濡目染，應該能在牌桌上大殺四方，可惜並沒有。

不但沒有，麻將還在我心裡留下非常深的陰影，以至於我多年都不敢接近牌桌。

事情是這樣的。

幾年前，我自認麻將功力還算可以，雖然不是精通，但起碼不坑，逢年過節缺人可以頂一下的那種程度。我有幾個很厲害的姊妹，

常常打，一般不會找我，因為級別差太多，每次在群組裡約打麻將，我就默默放下手機，知道沒我的事。

直到有一天，我居然被大神們cue了。

不打麻將的人可能很難理解三缺一的慘況，據說這是一種讓人非常心癢難搔的痛苦，讓三個成年人無腦地刷通訊錄篩選適合的朋

友，十年沒連繫的姨媽姑爹都在考慮範圍之內。我很榮幸被召喚，據說是因為我人品和酒品都不錯，大神們合理推測我的牌品應該

也不會太差。

說我沒有被誇得有些飄飄然，那是騙人的。

不過我尚餘一點理智，遲疑地問：「就算我有運動家精神，技術和牌品也不匹配啊！我這個青銅玩家，妳們是烏干達汎合金等級，

這怎麼玩？」

她們信誓旦旦和我保證沒問題，說什麼大家會配合我的程度，也不會打很大，還有難得一個假期，打麻將只是藉口，主要是想聚一

聚，而且她們準備了很多好吃的，還有超多八卦可以聽。

「難道妳不想和姊妹們增進感情嗎？」

祭出了友情牌，於是我最後的矜持都消失了，喜孜孜地坐車過去，完全不知道自己即將面對的是一場腥風血雨。

說實話，剛進門我還是很高興的，一張電動麻將桌旁真的擺了很多零食水果，三個長腿大美女笑臉迎人地圍著我，我頓時心花怒

放，打了招呼就坐下來開始。

「寶～貝～妳好嗎？我好想妳呀！」這是我進門說的第一句話，也是那天的最後一句。

不知道我是高估了自己，還是低估了她們，大概兩者都有，以至於我從頭到尾都手忙腳亂，以前我很討厭洗牌的手勢，因為不喜歡

那種嘩啦啦的嘈吵聲，但是那天我心中不斷怒罵發明電動麻將桌的人，因為洗牌的時間大大縮短，導致我一點喘息的機會都沒有。

什麼輸贏都拋在腦後，只求來得及出牌，我自認反應不算慢，畢竟周星馳的電影也說過，「天下武功，唯快不破」，但星爺大概忘

了提，快的前提是不能錯。

想當然耳，我受到了前所未有的屠殺，慘烈的程度造成了我從此對所有益智類遊戲產生了定義上的改變，那天開始，我心中「輸」

的界定標準被拉得比馬里亞納海溝還低，只要人還能穿著衣服走就行。

八圈之後結算，我當然是唯一的輸家，其他三位還算有良心，對我心生憐憫，很大方地說輸的錢折半，因此我付了八千多。

忘了說，到最後我還非常餓，現場是有很多美食，但因為我出牌都來不及了，只恨爹娘少生我兩隻手，根本騰不出空吃東西，以至

於拆包裝的時間都沒有。我發現自己犯了一個初級錯誤，如果來之前我聯繫了助理，讓她坐在我後面餵我吃，那我也不至於這麼

慘。

後來一想開什麼玩笑，有助理我就讓她上了，再怎麼樣也不會打得比我差。

說好的聯繫感情自然也沒怎麼實踐，我依稀記得姊妹們是分享了很多八卦，氣氛其樂融融，但我完全想不起來大家說了什麼，因為

我在焦頭爛額之際也搭不上話，只記得終於打完了，就在我渾渾噩噩地準備回家之際，我才有機會抬頭往窗外看，這才發現外面狂

風暴雨，氣象預報的颱風來了。

車完全叫不到，姊妹們見狀貼心地說，要不上訴吧！我們給妳機會贏回來。我聽了嚇得和什麼似的，連忙搖頭如波浪鼓，堅持要

走。穿好鞋回頭和她們道別的時候，只見三個美人兒依依不捨地站在門邊向我揮手，那神情簡直像招魂兒似的，使我的心情有如唐

三藏，剛剛逃出了美豔蜘蛛精佔據的盤絲洞。

至今我還記得一個人站在大樓下，暴雨斜斜地打過來的淒涼，那畫面有如苦情戲中的女主角。最後沒辦法，我請某人來載我，等了

半天他終於來了，一開門就看見全身溼透的我爬進車子裡，氣若游絲地說，拜託帶我去買麥當勞。

回想幾個小時前，我興致勃勃地出門，和他說要去打麻將的神氣，他提醒我要提錢，我也照辦了，本以為這樣的準備應該足夠，沒

想到並非如此。他說妳輸錢是合理的，但早知道會這麼慘，下次不如直接把錢打給人家吧！起碼不用淋雨還餓肚子。

也對。

打麻將看來我是沒希望了，那過年還能做什麼呢？想來想去，大概只有負責顧小孩，玩玩桌遊，為大家補充零食的的份兒，聽起來

非常無聊，實際上彷彿也是。所以我對過年興奮不起來，加上我也不能放開來吃，這一段假期對我來說意義不大。

我一直是這樣想的，直到上週奶奶百歲冥誕，我們舉辦了一個小小的法會，四個家庭能到的成員全到了，大家按照輩分排排站好，

跟著師父們誦了一個小時的經。爺爺離開了三十幾年，奶奶也走了二十年，這麼長時間，整個家族依然每年掃墓好幾次。

不一樣的是氣氛，從哀戚變得融洽，甚至有點喜氣洋洋，大家把掃墓當作聯繫感情的一種方式，看著長輩越來越多的白髮，姪子姪

女一下長得好大，我明白了無論忌日或是節日，所謂的儀式不完全是為了傳統，而是讓還留下的人真切感受到，什麼已走什麼還

在。

還有，我的麻將發揮得那麼差，希望奶奶在天之靈能息怒，不要氣得掀了棺材板。