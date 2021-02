【穆熙妍專欄】不被綁架的女人

前幾天,我的一位女性長輩過世了。

是癌症走的,發現的時候已經太晚,還有擴散的跡象,那位阿姨有很多兄弟姊妹,大家感情非常好,互相支持數十年,因此紛紛急壞了,聯繫名醫的,諮詢國外專家的,甚至找民俗大師求秘方的都有,誰知阿姨非常瀟灑,不過低潮了幾天就做出決定,不想治了。

她說的不想治是真的不想治,不吃藥,不注射,不動手術不化療,六十幾歲的人,其實還有許多好日子可以過,但她說她不希望進進出出醫院受苦,她想要保留一點尊嚴和生活品質。

大家只能依著她,原本農曆年前她就想住進安寧病房,但想到可能破壞家人的新年氣氛,堅持陪大家過完年才入院。過年期間我見過她一次,心裡著實一驚,沒想到短短時間她的狀況惡化得那麼快,整個人落了型,原本就纖細的身材更是瘦骨嶙峋,吃飯吃得很慢,連夾菜的力氣都沒有。

我對阿姨說新年快樂,她對我緩慢地點點頭,我看著以往很有活力的她如此虛弱,以前爸爸生病的記憶又回來了。我對癌末病人有點經驗,知道狀況不樂觀,於是輕輕攬住她的肩,我們並排著,就這樣靜靜地坐了一會兒,算是對彼此說了再見。

年後沒多久她就走了。

聽起來很悲傷,但其實這位阿姨給我的回憶都是快樂,甚至令人羨慕的。

她結過一次婚,有個女兒,離婚的時候她沒有爭扶養權,當年很多人都說她太捨得;我想那只是檯面上的說法,私底下還不就是講她狠心。阿姨並不在意,她說她知道前夫有移民的打算,去國外生活讀書肯定對孩子比較好,女兒也表示想去,既然自己無法供給孩子這樣的條件,不如讓女兒有更好的發展。

阿姨年輕的時候很努力工作,開過公司,當過上班族,也開店賣過衣服,存了一小筆防身錢,離婚的時候什麼也沒和前夫要,過得不富裕,但自給自足。結束婚姻之後沒多久,她就交了男朋友,當時許多人覺得不太妥當,親友勸她不要太快就和其他人交往,給大眾觀感不好,仇人就沒那麼委婉了,直接說她不守婦道,這樣的女人難怪會離婚。

阿姨理直氣壯地回答,我現在單身,不交男朋友難道要去交女朋友嗎?

她穿衣也很有風格,緊身褲長靴蕾絲豹紋都來,因為身材好,穿起來特別時髦好看,當年大部分過了五十歲的女性都不敢穿這樣的衣服,也有人批評她都幾歲了,還穿得奇奇怪怪,一看就不是什麼正經人。阿姨當沒聽見,繼續照她喜歡的樣子打扮,每次見到她都讓我驚豔。

就連最後生病了,她也有自己的主張,不慌也不怨,女兒得知母親病重,急忙飛回來陪在她身邊。聽其他長輩說,最後幾天她找了幾個心中有過疙瘩的親友來,該道歉的道歉,該感恩的感恩,之後她很滿足地說,我已沒有遺憾。

我很佩服她的灑脫。

人生在世,誰沒有遺憾和枷鎖,尤其是女生,從小被要求要乖要聽話,要貼心溫柔,要斯文低調,最好優雅如大家閨秀,才是教養一個女孩的終極目標。

但大人沒有告訴我們的是,成為一個淑女之後的事。

成功變成乖乖牌,是不是之後遇到壞男人的機會就少一點?恐怕不會,而且乖乖女遇到壞男人只會更慘,因為這道題對她們來說超綱了,大多數人不知道怎麼辦。

說話細聲細氣,溫柔賢淑的女孩,是不是之後出了社會就能少受一點氣,賺多一點錢?應該相反,在現實的職場中這樣的女生被欺負的機率更大,能不能多賺一點錢取決於一個人的實力,用女性特質達到目的的人,可能不是睡了客戶就是做老闆的小三。

從古到今,這個社會有太多框架,對女性更是如此,我有另一位女性長輩,聰明又優秀,當年以第一志願考進台大醫學院,卻在眾親友的勸阻下改唸護理系,因為「女孩子學歷太高嫁不掉」。諷刺的是,後來她嫁給一個醫生,對方卻出軌不斷也不管孩子,導致她身心俱疲,很年輕就鬱鬱而終。

我必須承認現在和幾十年前不同,女性意識抬頭,有越來越多人倡導girls can do anything, 女生可以成就任何事。但實際上,我身邊還是有許多女人被根深蒂固的規則綁架,從身材打扮到言談舉止,從人生目標到婚育年齡,從讀書科目到工作求職,有太多吃瓜群眾閒著沒事幹,打著「我是為妳好」的旗幟對其他人的生活方式指點江山。

但另一方面,能成就任何事之前,或許應該先提倡的是girls don’t need to be everything, 女生不需要成為一切。

所謂的一切是什麼呢?對我來說,是善良風俗之外所有對女性既定的印象,比如說女生就該如何如何,女人天生必須怎樣怎樣,這些都是不公平的束縛,是一種利用情感或道德上的綁架,好像不照著做就是離經叛道;但其實所謂正道又是按照誰的規則來呢?為人生下定義的不是只有自己才夠格嗎?

對於所謂的掙脫設定這件事,我是很公平的,對男性也該如此。比如誰規定男人就該養家活口,我身邊也有好幾個例子是老婆薪水比較高,而老公比較擅長家務又有耐心,所以他們的生活模式是女人在外賺錢,男人心甘情願待在家煮飯帶小孩。他們的生活分工非常明確,當然偶爾也會有人投以異樣的眼光,例如看到爸爸接送孩子上學,就會問「媽媽在哪裡啊?」或是老公發了今晚煮的美味料理,也會有人不懷好意地留言「做你老婆真輕鬆」。

憑什麼家務都該女生做,小孩就該媽媽帶呢?人家明明其樂融融,並沒有任何失衡。

不失衡的重點在於,心甘情願。

如果身為女人,妳樂於符合社會期待的女性形象,那當然枷鎖就不存在,也沒有任何問題。我所反對的是根據刻板印象而去限制女性的發展,要求她們去扮演她們不見得認同的角色。生而為人,大家都是個體,有權利以自己想要的方式,活成自己想要的樣子。

那位阿姨走後幾天,我的表妹發了一張照片。有個下午天氣很好,她坐在公園,不知道從哪飛來一隻黑底的蝴蝶,就這麼停在她手上。牠微微擺動著鱗翅,在初春的陽光下閃爍著光芒,表妹頓時眼睛模糊,輕聲問牠:是妳嗎?

我覺得一定是的,如果要用一種生物形容愛吃愛笑愛打扮,拒絕被世俗規範和拘束的阿姨,除了翩翩彩蝶,我想不到更好的化身了。

不被綁架的女人,怎麼活都那麼美。