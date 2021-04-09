【穆熙妍專欄】綠光之後

當初孫燕姿唱〈綠光〉的時候，一定沒有想過這首旋律輕快的歌，有天會被遭到劈腿的人當作自嘲的主題曲。

這是那天我坐在KTV裡，看見螢幕上的孫燕姿甩著短髮賣力演唱時，心中第二深的感悟。第一深的又是什麼呢？當我看見歌單整個傻住，不要說是新歌快報裡的曲目沒半首會唱，大部分連歌手是誰都不知道。

沒有比KTV更致力於敲響年紀警鐘的地方了，這種活動對於不太老又絕對不年輕的人來說不是娛樂，是受刑。在三四十歲的受眾群中尤其如此，我們翻閱的權限只在點播總排行裡來來回回，對音樂或流行再不注意一點，只能淪落去唱懷舊金曲。我身邊同齡的朋友如果會唱高爾宣或是瘦子的歌，簡直令人肅然起敬，傲立於音樂鄙視鏈的頂端；唱得好不好是另一回事兒，反正其他人也沒聽過，無所謂。

我一個朋友帶著年紀小自己二十歲的女生去唱歌，信心滿滿高歌一首〈藍雨〉之後，身邊的小女朋友噗哧一笑，說唱腔好老派，他生氣地說：「妳懂什麼？這是歌神張學友耶！」女孩子聳聳肩回答：「大概是吧！我爸也是這樣說。」

他很滄桑地感嘆，外表再年輕也沒有用，所有健身房裡流的汗和醫美診所打的肉毒在流行文化面前，全都是屁。

既然我早已收到警告，為什麼還會義無反顧坐在包廂裡呢？原因是因為小露，她說自己心情不好，又不想去開放式場所，有隱私能喝酒還可以唱歌發洩，想來想去只有KTV適合。

話都這麼說了，我們幾個女孩子身為閨蜜，只好全體出席，大家很有默契地穿著球鞋運動褲，頂著一張素顏，反正也沒有化妝的必要。

小露神情萎靡地唱著悲歌，酒過三巡之後突然振奮起來，一連點了好幾首快的，包括文章開頭的那首〈綠光〉。我看她聲嘶力竭地跟著唱，感受著透過麥克風傳達出的怒火，不知道該同情被綠的她還是無辜的孫燕姿。

其實嚴格說起來，小露不算被綠，最多是在轉顏色的路上。

她結婚好幾年了，老公一直是個外向活潑的人，個性開朗出手也大方，身邊從不缺少朋友。以前來往的對象大部分都是男性，但去年開始有幾個朋友帶了自己的小三進圈，從此像開啟了潘朵拉的魔盒，那個女孩又介紹姊妹一起玩，現在出去再也不是純同性的局。

本來也沒什麼，我認為異性朋友和男女朋友是可以並存的，但壞就壞在這些女生的外型和名聲都比較引人爭議，有些更上過新聞，還不是好的那種。小露給我看過他老公追蹤的幾個女性友人帳號，問我認不認識，我刷了幾下表示毫無概念，不過在那幾分鐘裡，我的眼睛受到乳波臀浪的暴擊，被震得三觀俱碎，五感盡失。

我能理解明白有些人泡溫泉放背後全裸甚至露股溝的照片，這起碼因地制宜，但去吃個日本料理穿件胸前開岔到肚臍，裙襬遮不住內褲的洋裝是圖啥呢？難道是希望不用改名也能吃到免費的鮭魚嗎？

一開始小露不知道自己感覺不舒服是不是合理的，她和老公反映過，說你們男生出去為什麼非要找這類型的女生一起？得到的回答是──你猜對了──「我們只是朋友」。她老公還覺得她大驚小怪，人家只是身材好穿得比較大膽，根本不是記者寫的那樣。

小露被幾句話懟得半信半疑，問我覺得如何，當時我剛剛點開其中一位女孩穿著比基尼，對著鏡頭上下抖動臀部的影片──沒有任何理由，不是跳舞，也沒音樂，就是簡單粗暴地盡情搖擺兩塊屁股蛋。

我手邊沒鏡子，但能想像自己臉上能皺起來的地方都打了摺，無奈只能面對自己的內心給出最誠實的答案，我覺得很有事。

小露像是終於找到海岸線的迷航船隻，欣慰又感動地抓住我的手大喊：「果然不是我的問題，連妳這麼大方的人都說不OK！」

我啼笑皆非：「我覺得OK與否不重要啊！重要的是妳老公覺得她OK。」

她頓時像洩了氣的皮球。

我倒不是說風涼話，而是真心這麼想。世界上多的是敢說敢做敢搶的人，大家各出奇招，每個人都看不起她沒關係，但只要妳丈夫/男友把她當個寶，妳就沒轍。

怪別的女人是沒用的，人家也沒拿著槍逼誰走過去，最大問題是妳的伴侶不爭氣。

我當然不是指在有家室有女友的男人前面袒胸露乳是對的，而是這樣的人太多了，任誰都防不了的，與其去責怪水的無孔不入，倒不如選一條不會漏的船。

怎麼說小露目前是在轉綠的路上呢？因為她的老公還沒被抓到出軌，但常常和這些女孩子出去，或許不是單獨，回家也會發訊息聊天，男生說話難免打打嘴砲，被小露看見那些曖昧的對話就不高興。她和老公吵過幾次，明確表達有這些女生的場合不希望他出席，結果老公表面上答應，實際上瞞著她去。

她覺得這是精神出軌，身體的背叛則是遲早的事。

我不能完全同意她的預測，但不得不承認前半部有點道理，畢竟欺騙是原罪，你很難說服伴侶，自己欺騙老婆也要來往的人對你沒有任何意義。

起碼她有讓你甘心傷害兩人關係的重要性吧？

小露問我怎麼辦，我有點為難地回答她，我的做法不見得適合妳。

她說妳姑且講給我聽，參考一下。

我說我什麼都不會做。

她愣了一下，這明顯不是她期待中的答案，或許她沒想到一向讓人感覺強勢的我會這麼軟弱無為。

我笑了笑，對我來說，強勢不是這樣解釋的。所謂強勢，不是要人往東他不敢往西，而是發自內心的強大；不管誰來影響你，你都知道自己要走向哪裡。

「妳想想，活到這個年紀，妳書也讀得好，有禮貌又安分，吃用都很節省，孩子也生了，把公婆侍奉得好好的，人還維持得像朵花一般，這容易嗎？」我對她說，「妳結婚這麼多年，一路走來風風雨雨，夫妻倆是有革命感情的，今天隨便一個穿得少說話嗲的女生上來，陌陌生生就能把妳的老公搶走，那表示這麼多年妳的努力和付出在他眼中不值一文，這樣的男人不要也罷，還值得妳做什麼嗎？」

何況青春和外表是一場永遠不會贏的戰爭，現在防禦成功，也改變不了下一個的可能。每個人都有自己的加分項，如果你的伴侶高度崇拜那些你沒有的優勢，也不代表你比較差，只是你們從根本來看就不適合，誰走都無所謂，重點是大家都不要浪費彼此的時間。

不只是女性，男人也同樣會被綠，而且很多時候女綠男的狠勁有過之而無不及，因為很多男人偷吃的時候是帶著逢場作戲的成分，精得很，抱著有便宜為何不佔的心理，劈腿是他們僥倖心的體現，不是真的想要換人。

但女人不一樣，女人要先動心才會動身體，當她的身體背叛伴侶的時候，她的感情早已走得影子都不剩了。

而無論另一半要去哪裡，你都得先了解自己。你是什麼樣的個性？忍受度在哪？願意付出什麼？希望維持怎樣的關係？

與其兵荒馬亂地忙著挽留一段感情，不如先問問自己，值得嗎？

很多年前我在時裝周活動期間，和一位知名的設計師聊天，他的牌子紅得很快，賣得非常好，仿冒品也多。我們講到這個問題，我說山寨貨讓你們少賺很多錢，有沒有打算採取什麼行動？

他微笑搖搖頭回答：「沒有，那些會買假貨的人，本來就不是我的客群。」

這句話給我很深的印象，看似坦然而寬闊，其實字裡行間更多的是傲氣；我品質優良才華蓋世，懂的人自然懂，不懂的我也不在乎，快走不送。

這才是強勢的終極奧義，只要你覺得自己夠好，迎合挽留哀求都不需要。

綠光只是一瞬間的事，認清彼此道不同不相為謀，是上天送了你一份大禮。