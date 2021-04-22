【穆熙妍專欄】妳親愛的，親愛的

最近「閨蜜歸me」的話題佔據了娛樂新聞好幾天的版面。

事情的起末我就不再提了，大家應該都被各平台詳盡的報導推送過。劈腿的例子這麼多，為什麼這件事會造成如此大的反彈，重點在於裡面的兩個女孩的關係。先不說是不是真的閨蜜，雖然這身分的確讓新聞更聳動，但誰都不是當事人，很難界定雙方在彼此心裡的定位，但最保守來說，起碼她們是朋友。

古話說「朋友妻不可戲」，可見和朋友的另一半保持距離是古今的普世價值，這句話今日在女性身上也適用。我有個女生朋友非常重義氣，對朋友掏心掏肺，但大家都知道她有兩條底線不能踩，一是不能圖她的錢，二是不能搶她的男人。

底線看起來不高對不對？但會明確列出這兩項規則的，顯然是狠狠吃過虧的人。

我身邊也有這樣的例子，一個姊姊的感情被自己非常要好的閨蜜介入，她大受打擊，多年後小三和男友步入禮堂，她也結婚生子，但說到那兩個人的名字，她依然無法釋懷。但相反的，我也認識男生的前後任是朋友的例子，兩個女人不但和平共處，還能各帶現任男友一起出遊，男女主角們毫無芥蒂，旁人嘆為觀止。

這中間的差別在哪裡？其實不外乎兩點，緩衝期和尊重。

正常來說，一段感情要結束得體面，必須耗點時間，兩個人從情侶轉到冷靜期，達成共識分手，到最後親友得知消息，都不是立刻能發生的事；在一起的日子越長，需時就更久。如果是單方面私下表示分手，而另一方毫無消息，大概率是還沒分手完畢。如果今天妳想接手的是朋友的前任，需要的緩衝期就不能拿一般分手的情侶為準則。

比如說一般男女分手，通常是幾個月後再開始發展新戀情，但如果這個人是妳朋友的前任，這時間可能會長達一年甚至數年。充分的緩衝期是絕對必要的，除了顧及朋友的感受，立刻補位也極可能會被安上小三的罵名。

我曾有一個不算熟的女生朋友，平常出去玩會打招呼，但沒有私下多交談，更提不上說心事的地步。她當時和一個男生在一起兩年多，對方一直不鬆口承認她是正牌女友，只願意說兩個人在約會中，她等得有點不耐煩，最後協議分手。沒多久，那個男生來追我，可能是對曾經最親近的人有一定了解，她很快察覺了，找了個機會對我說，如果我和她的前任在一起，她會非常介意。

我雖然和她沒有特別交情，也的確覺得那個男生不錯，但我立刻答應她會保持距離。

後來她很快結婚生子，也早就與我失去聯繫，八年後我和那個男生重逢，短暫約會過幾個月，他問我當年為什麼沒有接受他，我說因為你前任明確表示反對。

他很訝異，說可是妳們根本不熟啊？

我聳聳肩，回答我必須要保護我自己。

誰知道你們是不是真的分手？就算是，大家對你們的印象就還是一對，太快遞補上去的人，很容易被誤會是橫刀奪愛的小三。

當然如果不怕，那就另當別論。

就算有了足夠的緩衝期，給予朋友尊重也是非常重要的，像我認識男生的前任和現任都是朋友的例子，除了兩段感情隔了很久的時間，現任女友一時也不敢貿然行動，而是在有任何發展之前，先和朋友溝通過，對方表示真心不介意，才確認關係。

這樣的例子畢竟少見，大部分的人還是多少心裡會有點不舒服的，如果沒有那個意思，和朋友的另一半相處還是要有個度。

平常沒事不聯繫，有事也該是和妳朋友有關的事，更別說私下見面，甚至有肢體接觸。我一向奉行的策略是「流水的男人，鐵打的姊妹」；不管閨蜜身邊人怎麼換，他們的名字和臉孔對我來說沒有任何意義，我只認準自己的朋友是誰。有時候姊妹和男友分手了，希望我把對方從所有社交媒體刪除，我雖然和他沒有任何過節，也認為成年人強迫朋友選邊站有點孩子氣，但一定二話不說照辦。

就算是對方因為兩個人的感情問題來求助，也該牢牢記住該幫哪一邊，如果覺得這個立場很難拿捏，不妨問自己，你們的對話禁不禁得起朋友的檢視？如果哪天她想知道妳在背後怎麼和男友談論她，妳敢不敢截圖發出來？

如果做不到，乾脆拒絕這個對話的開始。

給予別人感情忠告本來就是吃力不討好的事，妳大可輕鬆回覆「你找我談沒用，我肯定偏心她哈哈哈哈」。曾經有個姊姊的男友和她吵架，半夜十二點多開車到我家樓下說要上來和我聊聊，我心想那還得了，讓她知道了我跳到黃河也洗不清，死命拒絕不開門。

如果妳重視她，妳會知道要避嫌，因為比起任何男人，她對妳而言更重要。

大家說，「最好的前任就該像死了一樣」，其實做為妳親愛的朋友，她的親愛的，對妳來說也該如此。

只有在對她好的時候，他才是活著的。