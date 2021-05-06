【穆熙妍專欄】這兩件事，妳自由了嗎？

夏天就在轉角，一連好幾週的大太陽照得人眼睛都睜不開，我雖然一邊祈禱著能多來幾場大雨，最好還精準地下在各大水庫的位置，但看著街上越來越多身穿短褲小可愛的女孩，我也覺得畫面挺愜意的。

有天和朋友們吃飯，飯後大家走在松智路上，陽光很好，迎面走來一個女孩子，她滿臉笑容，和身邊的同伴邊走邊聊，穿著針織露臍小可愛上衣，搭配黑色五分緊身褲，都是今年流行的款式。

她走過我們身邊之後，一位男性朋友低聲咕噥了一句：「這樣的身材也太敢穿了吧！」

有些人聽了轉頭過去看了看，坦白說那女生的確不是太瘦，腰腹也比較有肉，整體偏豐腴型。雖然我知道親友間的私下談話內容很難完全政治甚至道德正確，也沒有必要，但這句話實在槽點太多，我忍不住回，有自信很好啊！

其他女生紛紛附和，男性友人瞬間變成眾矢之的，他很不服氣，為自己抗辯：「你們這些人天天嚷著要減肥，現在看到胖子又鼓吹自信最美，這不是矛盾嗎？」

「尤其是妳」，他轉過來瞪著我，「有馬甲線腹肌的人，哪來的立場？」

我承認這樣的人聽起來蠻雙標的，甚至有點虛偽。控制體重二十多年，我實在無法昧著良心說自己不在乎身材，後來又進了一個高度要求外表的行業，不得不盡量迎合主流審美。但我一直提倡的是健康第一，聰明吃不要餓，多運動不要懶。

我很喜歡的一個模特兒「項偞婧」，體重和我一樣是53公斤，但她足足高我六公分，有179cm，可見她有多纖細。但我欣賞她的並不是因為她多瘦，而是她的氣質、頭身比、作品等等，我也不認為只有紙片人的身材才是美，就算她胖了我也還是喜歡她。同樣的，對我來說渡邊直美也很好看，她的舞台效果與形象都非常難得。

美有很多種，正因為有各式各樣的人，這世界才如此有趣，千人一式是非常可怕的，也完全沒有意義。

我並不反對大家追求自己心中理想的身材，但不要危害自己的身體，重點是，以健康為前提的情況下，要胖要瘦都是自己的選擇，而不是因為伴侶、父母、朋友的要求，甚至因為電視雜誌或網路上的名人而感到壓力。

其中也包括分享飲食和運動內容的我。

除了生理健康，心理健康也同樣需要正視。每個人都有適合自己的減重方式，沒必要用別人的標準來衡量自己，我現在的體型也沒達到我的終極目標，可能這輩子都做不到，但我也不會因此沮喪。以前的我或許會，但現在我比較放鬆了。

因為快樂比較重要。

前幾天分享了我在《柯夢》上的有關減重的訪問，有朋友半夜發訊息，說真的要被我逼死了，我說妳幹嘛這樣？我也不是無時無刻都有馬甲線的，飯前飯後差很多，那天拍照前我都沒吃東西。

她回想：「十年前和妳去北歐旅行的時候，妳就嚴格執行168飲食了，那個時候168的概念還沒流行起來，大家晚上休息了，妳還繞著旅館跑步。」

我啼笑皆非，說虧妳還記得這麼久以前的事。

朋友很沮喪：「我試過妳的方法，真的做不到。」

我聽了很心疼，不是因為她做不到，而是她因為做不到而沮喪。

做不到就做不到好了，那又怎麼樣？

有些人就是愛美食，工作已經很累了，用好吃的犒賞自己也不為過。上班時間那麼長，也不是每個人都有時間精神運動，只要妳不被其他人的審美綁架，怎麼開心怎麼活。以我個人來說，本來對食物的欲望就不強，運動則是從強迫自己去做，到現在變成習慣。即便如此，我也常常和自己抗爭，勸自己不要因為胖了一兩公斤就焦慮。

我知道改變心態說起來容易，做起來難，但我們可以努力往更自由的方向走。

英國版的《Vogue》六月號以Billie Eilish做封面，引起了軒然大波，因為照片中的她非常性感，身穿各種馬甲高跟鞋吊襪帶，和她一直以來的寬袍大袖球鞋完全不同。

這可是一位在葛萊美獎上都穿著oversized的女歌手。

很多人批評這是物化女性，過於迎合大眾審美，歧視大碼人群，粉絲們紛紛表示心中又酷又帥的Billie被毀了，她變得一點都不像過去body positive身體自愛的她自己。

問題是，誰能決定穿哪種衣服才是一個人真正的「自己」？

照片中的Billie還是偏豐滿的，明顯沒有因為要暴露皮膚就用力減重，她也分享過自己一路走來的心路歷程。小時候因為對身材沒自信，為了遮肉藏胸，只敢穿寬鬆的衣服，她因為胖被霸凌過，12歲的時候就吃減肥藥導致失禁，甚至在不遠的五年前還透過絕食的方式想瘦。

去年她穿著吊帶背心和短褲出門被拍，被網友批評胖和醜，嘲笑她是大媽身材，現在她的外形並沒有做出改變，只是找到了勇氣嘗試以前不敢穿的衣服。如果因為胖而減肥是勵志，這樣的行為不也是激勵人心的一種嗎？

比起改變外形，和天生的自己和解更難。

要知道這世上很多人因為體質或基因，利用正常方式是沒辦法瘦下來的，這樣的人活該一輩子穿XXL的衣服，包得密密實實，沒有資格穿性感內衣、比基尼或露臍裝嗎？

一向肉肉的Adele長年被貼上肥胖的標籤，多少人批評她的身材，疫情開始後她靠改變菜單和運動，一年瘦了40多公斤，被許多粉絲罵得昏天黑地，說她一向不在乎瘦不瘦，是胖而美的代表，現在也隨波逐流了。身為天后她這樣的行為，不但打擊了許多胖的粉絲，更是對群眾做出身材焦慮的最壞示範。

儘管她解釋以前過重的身形真的不舒服，減肥是為了健康，也能陪伴兒子久一點，但還是有很多人批評她瘦了顯老，沒有以前好看。

不是，人家是葛萊美天后，胖或瘦都不影響她的歌聲，她的身材和業務能力是兩回事兒，難道瘦了的Adele就不會唱了嗎？

胖也不行，瘦也不對，真是話都讓別人說盡了，先不論這是別人的身體，她自己說了算，真的要停止身材焦慮，就不要添加那些條條框框。什麼A4腰，漫畫腰，反手摸肚臍，鎖骨放硬幣，通通都很無聊。曾有粉絲在我的某張照片下留言，說「妳這麼瘦鎖骨都不明顯，那我的心理平衡了」。

為什麼身體上要放硬幣啊？我又不是存錢筒。

覺得這些話題好玩可以，但被綁架就沒必要了，所謂body shaming並不只限於歧視肥胖，認為一個人沒有實現「你心中他該有的樣子」，就是一種身材羞辱。人家一沒花你的錢，二沒吃你的飯，沒必要用你的標準活。

除了妳自己，沒人可以批評妳該穿什麼不穿什麼，這是穿衣自由，身體也是妳自己的，要減肥要增重都是個人選擇，這是身材自由。

有人透過改變外形得到自信，有人靠改變心態實現自由，這些都很好。我一直認為，做任何事的動機很重要，想成為什麼樣的人，就努力去追求。

但只是因為妳想做，而不是因為妳該做。