【穆熙妍專欄】追你的一百種方法

我頗有幾個能寫的朋友，有的以寫作維生，有的動筆純屬娛樂，老辛是前者，這樣的作者常遇到的一個問題是缺少題材，所以他常常和我聊天，激發靈感。

我特別喜歡和這類朋友說話，他們想得多，反應快，機敏幽默，對事情往往有異於常人的見解，很多時候大家在交換想法的過程中各自得到啟發，講到一半還會說「欸等一下，讓我把這句記下來。」

就拿老辛來說，他住北京，最近被區委會大媽整天追著跑，督促他打疫苗，聽他抱怨一陣子了，我問他為什麼就不乾脆打了，一勞永逸？

他遲疑了幾秒，吞吞吐吐地說，聽他幾個朋友講，這個疫苗打了對男人不好，有的會產生性功能障礙。

我哈哈大笑，說這有沒有科學根據啊！你那些朋友幾歲？不要七老八十了還不甘心，把鍋讓疫苗來揹。

他分辨說不是的，大家都三十幾，四十初最多了。

看得出來他是真的擔心，於是我安慰他，「那要不這樣，下次那些老阿姨們再嘮叨你，你就和她們誠實說明，萬一打了有副作用怎麼辦？堂堂男子漢，天不怕地不怕，就怕不行。」

他愁眉苦臉地回答：「妳以為我沒想過？就怕那些大媽們說沒關係她會負責，我不就喜提一段新戀情。」

前幾天晚上十二點多，我本來準備睡了，突然接到老辛的信息，他說他要寫一個有關男人喝醉對女人發瘋的故事，問我有沒有素材可以提供。

也不知道是好是壞，我還蠻多故事可以講的，於是我倆通了個電話，我的經歷讓他笑得前仰後合，威士忌都差點噴出來的那種。

題材有了，老辛也還我一個故事，他說他也遇到過女孩子喝醉了發酒瘋，那個女生喜歡他有一陣子了，兩個人一直是朋友關係，也沒有單獨出去過。有天大家在一起喝酒，她喝多了非要老辛送，老辛一方面挺有紳士風度，另一方面算挺身而出，把這個已經有點歇斯底里的燙手山芋帶走，讓其他人玩得盡興點。

他本來打算送人家到樓下，結果女生醉得站不起來，他只好一路送到門口，替她翻出鑰匙，把女孩子放在沙發上躺好。正當老辛總算大功告成，準備離開的時候，那個女孩拉住他的手，不讓他走。

接下來是一連串掏心掏肺的告白，老辛委婉拒絕，女生開始哭鬧，最後眼見攔不住他，索性跳起來把門反鎖了，鑰匙藏在身上，說今天你不和我在一起，你不准走。

這一鬧就是幾個小時，老辛實在無法答應，又不想觸碰對方的身體，更不能用蠻力把鑰匙搶到手。兩個人來來回回扯到天亮，最後以老辛騙她要一起出去吃早餐好好聊聊，結果一個箭步搶下樓梯，從七樓衝到一樓逃走作為結束。

老辛連車都來不及叫，刷了路邊一台共享單車就死命往前騎，頭也不敢回。他的形容栩栩如生，我不禁想起上次看到有人這麼使勁兒踩踏板，還是在某科學館的動力發電示範；如果那晚老辛的腳踏車上接了燈泡，那光芒應該可以亮到2022年。

我笑著揶揄他，說被女生告白是多大的榮幸，就你被嚇成那樣。

「拜託，過了二十五歲誰還需要告白，大家不都是自然而然在一起的嗎？」

好像真是如此。

我的男粉不算多，偶爾會收到一些他們的私信。有次一個人問我，喜歡的女生要怎麼追，我記得自己的回覆是，不用追。

他回了我一個哭笑不得的表情。

當然我的意思不是說喜歡一個人什麼都不用做，而是其實我不太贊成那種掏心掏肺的追求法，第一因為太累了，第二沒必要。

兩個人要能長久在一起，舒適自然是最理想的狀態，需要討好或索要的關係都太過刻意，付出方容易疲乏，接收方容易失望。喜歡一個人主動沒問題，可以投其所好，應該增加機會，但必須量力而為，也不要做太違反自己個性的事。

兩個人在一起的原因有很多，個性適合，愛好接近，外表吸引，三觀類似等等，但絕不是僅僅因為你送了一個對方很滿意的禮物，或是帶他去一間很棒的餐廳，甚至是因為運用了什麼技巧而能成功的事。

追求一個人不是百米賽跑，方法有一百種，但要真正能實現，對方也得往相同的地方走。

要一個人踮起腳尖愛的，本來就不屬於你。

另一方面，在兩個人都有意思的狀況下，喜歡你的人也不會想浪費時間。明明自己也有感覺，卻還希望對方追得久一點，讓對方患得患失，最好再多一點證明，滿足自己的不安全感或虛榮心，這樣的關係還有什麼發展下去的必要。

他是喜歡你，還是喜歡被你追。

何況一段感情能走多久，和對方追求的時間也不成正比，我見過非常多花了數年才追到女神男神的人，兩個人你追我跑，狗血灑滿，旁觀者比當時人還累。最後終於在一起，大家都鬆了一口氣，結果沒多久就分開，苦情戲變成笑話集。

追求是需要勇氣的，感覺也藏不住，有句話說「喜歡一個人，即使摀住嘴，喜歡也會從眼睛裡跑出來」。你的一舉一動比想像中的更誠實，認識一段時間之後，根本不存在什麼對方不知情。如果他的感覺相同，他會珍惜你的義無反顧，知道你明明不習慣主動，這次是彌足珍貴的例外。

在你費力走了大半之後，那個人也該走完剩下的路。

不，真的喜歡你，用跑的都會跑來。

前幾天 HBO釋出了《Friends》（六人行）的回歸，從一開始的傳言到指日可待的事實，看了預告的我感動得眼淚差點流出來。這部影集乘載了多少人的青春，我每次出差的時候，都會在酒店房間裡播《Friends》當背景音，看見這六個人出現在螢幕上就感覺非常溫馨安全，好像真的被朋友們團團圍繞，有種回家的氣氛。

其中我最喜歡的就是Chandler和Monica這對，從朋友變成情侶，兩個人的相處自然又愉快，能互開玩笑，能展示脆弱，是我心中最理想的愛情範本。Chandler是個一直無法定下來的人，不擅長戀愛，害怕長遠的關係。剛和Monica在一起的時候，有次兩人因小事吵架，他以為這代表分手，結果 Monica笑著和他說不是這樣的，成年人的感情是，發生問題解決就好了。

一直想結婚生小孩的Monica，在遇到這樣的男人本來應該很難有結果的，Chandler卻一點點改變。最直擊我心的是在兩人去賭城的時候，Monica一路大贏，擲出好幾次八點，賭注越來越大，最後Chandler說，再擲出八點，我們今晚就在這裡結婚。

一個骰子四點，另一個骰子滾下賭桌，兩人急忙蹲下去撿，只見骰子被桌腳卡住，可能是四也可能是五，知道Chandler一向懼怕婚姻，Monica溫柔地說，讓你決定。

Chandler毫不遲疑接口：「是個四。」

愛是雙向奔赴，從不是一個人的穿山越嶺。