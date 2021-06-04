【穆熙妍專欄】你的真心話「真心塞」嗎？

最近聽說了一件妙事，編都編不出來，真實得讓人哭笑不得。

一個女朋友，姑且叫她小麗吧！人長得美，身材也好，個性是比較替人著想的那種，相處起來很舒服，因此朋友很多。

這樣的女生追求者當然不少，但她已過三十五歲，又有一份好工作，到了這個年紀如果自給自足又能自處，將就和妥協就不會出現在生活中了。原本也沒問題，直到十幾年前的男友和她因某事聯繫上，剛好對方目前也單身，兩個人就有一搭沒一搭地聊了起來。

或許是因為小麗狀態很好，也可能是前任常跑健身房穿不住衣服，反正無論什麼原因，前任居然問她要不要約砲。小麗連和對方見面的興趣都沒有，但因為給人留餘地的個性，每次都是以「不好吧哈哈哈哈」，「沒必要啦真的」打圓場帶過。

前任不屈不撓地提了好幾次，直到脾氣好如小麗也終於在發火的邊緣，他突然說：「我看得出來，妳是不是去隆乳了？放心吧！我不會說出去的」。

說實話小麗的上圍並不誇張，胸型很漂亮沒錯，但也不能就說人家是做的。或許對方自認是她多年的朋友，自己又是出於「好意」。但無論是不是，這樣的話說出來都讓人覺得，「嗯，那我真謝謝你哦！」

小麗氣極而笑，早就該發的火被徹底點燃，她真摯而誠懇地說：「我實在沒興趣，這個情我就不領了，你去開記者會昭告天下吧！」

你看，溫柔的人不能惹，罵起來更厲害三分。

之前我也遇到過類似的事，一對情侶吵架，其中一位向我抱怨，數落對方種種不是，其中包括「他還不喜歡我的朋友，一個個全罵遍了，什麼誰怎樣怎樣，誰又幹嘛幹嘛……」

我對誰看誰不順眼實在沒有興趣，基於道義只好有一搭沒一搭地回，直到朋友冒出一句：「妳就不用說了，他也批評了一堆，妳說他是不是有問題？！」

就不用說了？這幾個字讓我哭笑不得，不知道該怎麼接，又不能說「看來妳的問題也不小…」。

誰都不是鈔票，有人不喜歡很正常，如果你覺得朋友被冤枉，大可私下替他辯白，轉身深藏功與名，有人知道了還讚一句義薄雲天。再不然就謠言止於智者，不同意不覆議，也能兼顧原則與友情。

無論怎麼處理，一本正經轉述這件事的人才不正常吧！

說這種貌似無害，卻讓別人聽了有如魚刺在喉的話，都是因為一個問題，那就是缺少分寸感。

與人交際，大家都說貴在真誠，我卻覺得分寸感更為重要，因為分寸感是顧及他人感受的一種體現，讓他人自在，讓自己自在。而現在太多人用真誠包裝低情商，其實就想更理直氣壯地冒犯別人，只在乎自己說話自己爽。

道理聽起來很簡單，但很多成年人還不明白。

職場也好，生活中也罷，這種沒有分寸感，不懂界線的人實在不少，他們揮舞著的旗號不外乎三種：「為你好」、「自己人」和「說實話」。這三面大旗給了他們無上的勇氣，可以口無遮攔不用大腦，用人畜無害的無辜態度，盡情讓別人火大。

這樣的人在開口前從來不會想，自己的好不見得是別人的好，對方也未必覺得和你有那麼熟，最重要的，不是每個人都想聽你心裡的所謂實話。

那麼人與人之間到底有沒有真正的實話呢？我認為是沒有的。

好在也不見得需要。

對於這個問題，經濟學家薛兆豐教授曾經給過這樣的答案，「世界上根本就不存在有話直說這件事，再直也是不夠直。分寸是真誠的保護傘，禮貌是人性的緩衝區，這才叫有分寸感的真誠」。

不是說與人相處要多虛假，但關係再親密的人，溝通起來都需要修飾與包裝，現代父母與子女溝通都講究技巧了，沒道理同事朋友之間，反而可以冒冒失失。

我有個長輩屢次在親友面前開自己孩子玩笑，說女兒雖然胖但是懂得穿衣服，會遮肉。聽起來好像是誇獎，但誰都聽得出來其實還就是在嫌她。做父親的或許覺得只是一句笑話，孩子是自己生的，講兩句有什麼關係？結果女兒有次終於爆發，當著大家的面對爸爸大吼，「我胖又怎麼樣？那你呢？禿頭！」

他氣壞了，更氣的是，所有人都怪他，說這個做爸爸的過分了。

所以分寸感聽起來雖然簡單，但做起來還是沒那麼容易的，難在於那個「度」要怎麼拿捏，畢竟真心話和真心塞只有一線之差。我的經驗是，多想一點，多留一步總不會錯。過分的直率往往代表一場社交災難，對方尷尬不說，自己什麼時候得罪人，暗暗豎敵都不知道。

不要再以真性情標榜自己的低情商了，這個世界沒你想像的那麼需要「實話」。