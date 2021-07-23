【穆熙妍專欄】愛買是錯嗎？

森是我很久以前的前任，年紀比我大一點，與比他年紀小7、8歲的女友在一起很多年，最近終於結婚了。因為疫情的緣故，婚禮沒有邀請很多人，我自然不方便到場，據我所知一幫老朋友也都沒機會出席。那天他打來致歉，說真的不好意思，我說神經病啊有什麼不好意思，我結婚也沒請你啊，哈哈哈哈。

「不過，我還沒送禮倒是真的，你們缺什麼嗎？還是我照自己的意思送？」我問他。

「別提了，現在我一聽到『禮物』兩個字就頭疼，」他悶悶不樂。

一問之下才知道，婚禮過後沒多久兩個人就大吵，一點都沒有新婚的甜蜜。開頭是因為婚禮的預算而有爭執，女孩子覺得因為疫情婚禮辦得小，丈夫省了很多費用，這些本來應該花在她身上的錢應該回饋一部分給她，她要的也不多，買個10幾萬的包就可以了。

森的收入算是高薪，因此被我說了幾句，我說人有物欲很正常，女生就喜歡這些漂漂亮亮的東西，男人嘛又是新婚，你又不是買不起，能負擔就別囉嗦。

但森是一個很認真的人，他不是不疼老婆，事實上家裡煮飯、打掃幾乎都是他一肩扛下，只是有時會糾結在原則的問題上。他認為雖然自己負擔得起，但此風不可長，妻子賺的錢本來也有他的一半，大部分小東西自己買，偶爾撒嬌要他贊助一些奢侈品，兩個人倒也無事。但疫情開始後，妻子的收入減少很多，他覺得這正是她改變花錢模式的好機會，希望另一半能從停止當個月光族，開始存點錢，沒想到她每個月依舊涓滴不剩，不夠用了就直接伸手和他要，還那麼理直氣壯。

「妳們女生怎麼就這麼愛買包啊？」他很苦惱，「除了包包還有衣服、鞋子、飾品、香水、化妝品，一天到晚買買買，怎麼才能她的減低物欲？」

這可問到專家了，畢竟我買了那麼多年（並沒有自豪的意思）。

首先，我覺得有必要和他解釋一個觀念，物欲不是罪，喜歡漂亮的東西、高級的物品、甚至是奢侈的體驗都很正常，大可不必妖魔化買買買這件事。活著就需要消費，物質能讓我們開心，擁有也帶來滿足。一個人無欲無求，活得像一潭清水有什麼意思？但不能被物質控制，放大了它的意義與價值。

就像大家都愛說誰誰誰敗金，但金錢它有什麼錯呢？活著誰不需要用錢，誰說自己不愛錢我第一個出來膜拜他。令人有意見的是「敗」這個字，無論是眼中只有錢，或是走岔路抄捷徑等等，大家反感的是過度崇拜金錢的行為，因為錢雖然非常重要，但不應該是生命的全部。

物欲不是錯的，錯的是一個人的能力低於他的欲望。

喜歡一樣東西，因為想要擁有而更努力，賺了錢去買，沒有人可以對你指指點點，但因為這樣東西超出自己所能負荷的範圍，無所不用其極，或讓別人幫你買單，甚至因為對方不願意就吵鬧，這就本末倒置了。

「人是拿來愛的，東西是拿來用的。這世界一團糟，是因為東西被拿來愛了，而人卻被拿來用了。」

我記得有次帶了一個很貴的包，那天下雨，我和助理都沒帶傘，到了工作地點已經淋得一身濕，助理馬上掏出紙巾給我，再拿紙巾擦我的包，我看了大驚失色，連忙阻止她：「妳先擦自己吧！不要感冒了。」

她緊張地說：「可是這個包很貴……」

「再貴的包也不會比妳珍貴」，這句撩妹的話就要說出口，但我覺得太油膩，所以改口說：「不行，妳生病請假怎麼辦？我可以沒有包，但我不能沒有妳。」

她害羞地笑了，好吧！還是蠻油膩的。

我想要表達的是，東西只是東西而已，它可以是一個目標，一種嚮往，但不會比人更高級，也永遠無法取代愛的價值。

再來就是，我覺得每個成年人都需要學習管理金錢，將收入畫分為適合自己的比例，在依比例儲存投資消費，並且將財務與任何人分開，不向人借，也不向人賒，無論這個人是不是你的另一半。

世界上很少人能擁有無限量的金錢，大部分的人都需要在有限的資源中學習配置，而這個配置的過程，就是你變得聰明、成熟、老練的機會。因為能用的錢有限，所以選擇變得更重要，不是什麼漂亮的的東西都要買，而是懂得分辨什麼是適合自己的、經典的，或是最喜歡的。

懂得選擇非常重要，這個能力不只適用於消費，更可以應用在許多重要的人生大事上，例如交朋友、選對象、找工作、挑學校等等。

就算單就包包來說，我可以負責任地告訴你，時尚的變化太快了，只有很少數的人能貼緊潮流；我指自己花錢買，不是品牌植入或贊助。不懂得精選，什麼都想要的人，最後只會被低品質或不適合的人事物埋沒。最慘的是，欲望沒有真的被滿足，所以無法停止亂買，就像有一個人沒被搔到癢處，只能到處亂抓，弄得遍體鱗傷，最後落入被物質奴役的深淵。

講白一點就是，你是花錢的人，各大品牌應該盡力設計出讓消費者不買不行的產品，追著你跑，而不是反而行之，你在各種奢侈品後面跟得氣喘如牛。

比較年輕的時候，我當然也犯過這種錯，花大錢買了一些「這什麼鬼玩意兒」的東西，隨即束之高閣。有時候醒得快，有時候得過幾年才皺眉，但心情是一樣的，都想抽自己兩巴掌。後來我漸漸發現，擁有那麼多，常用的還不就是那幾個包，很多漂亮的鞋根本穿不到5次、10次，擺在家裡占空間，放在倉庫裡費租金，怎麼處理都是個問題。再加上健身運動後，穿簡單的衣服也就很好看，自信會讓一個人減低物質武裝的需要，你不再因為背了一個最新、最限量的包而自我感覺良好。

當重點回歸到一個人的本身，你就會發現自己比任何物質都重要，很多問題的解決方法都要從自身開始找答案，包括自在與自由的態度。很多人說追求物質與金錢的欲望是無盡的，但我覺得有，這個盡頭就是「滿足」。

一味壓抑欲望是無法長久的，我們大可不必放棄欣賞美好的事物，但不一定要擁有，珍惜自己得到的，努力讓能力與欲望匹配。一個不滿足的人，就算買到世上最貴的包也無法停手，成為世界上最有錢的人也會繼續操勞，懂得放棄有時候比能夠得到更難更重要。

與欲望和平相處，合理看待物質需求，唯有自洽（意即按照邏輯推演），你的生活才不會失焦。