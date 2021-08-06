▲你是媽寶？好巧，我是無價之寶。（圖／穆熙妍FB）

【穆熙妍專欄】你是媽寶？好巧，我是無價之寶

最近有個廣受討論的真人秀，叫做「我的男友是媽寶」，底下的評論很熱烈，許多觀眾紛紛點評，列舉身邊人或親友的例子，頗有同仇敵愾的氣勢。

如同員工一定會抱怨老闆一樣，婆媳之間的矛盾彷彿是天經地義的，往往引起很多女性同胞的共鳴。我聽過很多媽寶男的故事，也交往過幾個這樣的對象，甚至曾有個男朋友是爸寶，情人節要單獨出去吃飯，他爸爸都要生氣的那種；當然也遇過很好的女長輩。面對這個千古難題，我發現解決方法只有一個。

媽寶男的問題，不是你的問題，能不能化解兩個女人之間的矛盾，全看媽寶男自己。

首先，作為「新來的女人」自我認知很重要。

我知道過去很多女孩都被教育，嫁過去就是對方的家人了，男友的媽媽變成自己的媽媽，很多長輩也會對親家承諾，會把別人的女兒當成自己的女兒。但實際上，理想可以豐滿，現實卻很骨感，漂亮話誰都會說，能做到的婆婆卻很少。

不過我並不覺得這是錯，對另一半的父母有這種期待，才是錯誤的。

換個立場想，一個女人懷胎十月，把一個嬰兒拉拔長大，每天換尿布、洗澡、餵食、陪玩、接送上下課，幾十年後突然有個陌生女人出現，變成兒子生活的重心，這心情轉換不可說不大，有些長輩一時難適應也可以理解。而做為外來者，如果抱著「被當親女兒」的期待，大概率是要失望的。反過來說，別人的媽媽永遠也無法和妳自己的媽媽相比，這很正常。

比較健康和實際的心態是互相尊重。

我有個朋友的婆婆非常疼兒子，雖然有點強勢，但對媳婦還算熱情，我朋友一直把婆婆當成一位心直口快的長輩，相當忍讓與尊重，婆媳平常相處沒有太大問題。

直到她懷孕，婆婆開始各種嘮叨，不顧媳婦孕吐嚴重，每次見面都批評她太瘦，儘管朋友解釋過，產檢胎兒一切標準，連醫生都誇她胖小孩不胖媽媽，但婆婆不聽，還發動親友一起唸她，讓已經不舒服的孕期更痛苦。

因為是第一胎，朋友在自然產與剖腹之間猶豫，婆婆得知一直要求她要自然產，說這樣小孩的抗壓性和體質都比較好，她委婉表示如果自然產，醫生說小孩更不能養得太大，會不好生。

婆婆聽了立刻說，自己生了兩個都是自然產，寶寶體重都有三千五以上。

朋友聽了無話可說，只能說媽媽那妳好棒。

結果她為了孩子，果斷選擇自然產，陣痛了二十幾個小時才平安生出小孩，可能對麻醉過敏，還全程嘔吐。她自認幸不辱命，沒有功勞也有苦勞，結果婆婆第二天來醫院的時候，聽說她生了那麼久，表示非常可怕，說還好自己生兩個都是剖腹。

媳婦當場傻了，她呆呆地問：「媽媽妳不是說自己兩個都是自然產，還三千五以上嗎？」

她婆婆理直氣壯地回答：「怎麼可能，我這麼怕痛的人。」

朋友後來和我說，儘管婆婆的觀念過時，也不科學，她能理解婆婆為了孫子，求好心切的種種行為。她難過的是婆婆自己也有女兒，有天也會懷孕生小孩，如果今天她小姑的婆婆不顧媳婦的安危，用話術哄騙媳婦，最後造成孕婦難產了，誰要負責？

還是別人的女兒就不是人？真讓人氣到細胞質壁分離。

我只能安慰她，對很多人來說，別人的女兒和自己的女兒永遠不會一樣，但沒關係，有了這個認知之後，她也可以調整彼此的位置，不用再要求自己把婆婆當成親媽，很多事高興就做，不高興就不要做，互相尊重就可以了。

我們無法改變別人的想法，唯一能做的，是告訴自己以後如果當了婆婆，千萬不要這樣。

另外我認為很重要的一點，是分清楚該出面的人是誰。

我和某人一直有個協議，「自己的家人自己解決」，以不要影響另一半為目的。父母難免會插手孩子的事，甚至過分投入，如果你的父母讓另一半不舒服，你就該勇於出來做擋箭牌，擔下責任，讓你的伴侶在你爸媽前面永遠是個純潔無辜的小天使，不是會被棒打的出頭鳥。

這個規則到現在依然很好用，但凡有什麼事讓長輩不滿意，我們就會各自出面「領走」自己的父母，把炮火引導到自己身上，確保對方安然無事。就算是共同的決定，在自己爸媽面前，我們都說是自己的意見，和對方一點關係都沒有。勇於當壞人是很重要的，和自己的父母畢竟好講話，同樣的話在親生子女面前可以直說，被自己的爸媽罵幾句也沒關係，皮厚一點一下子就過去了，但換成別人的孩子就很難接受，很可能一輩子都忘不掉。

而陰影一旦造成就很難移除了。

相反的，如果是晚輩對長輩有意見，更應該讓另一半自己和他的父母溝通。我另一個朋友因為和婆婆長年關係不好，對這位長輩的一切都很反感，婆婆黏兒子，一天總打好幾個電話，對話也沒什麼內容，就是想聽聽寶貝兒子的聲音。我朋友非常不高興，每次丈夫接電話就板著一張臉，掛線後還要酸幾句。

她說她覺得婆婆很煩，所以每次都在丈夫旁邊示意有事找他，要他趕快講完。

我莞爾，說其實大可不必如此，妳婆婆是打給她兒子，又不是打給妳，妳要感到高興，如果這個孤單的長輩找的人是妳，每天要妳陪她聊天，妳才想哭呢！

她想想回答也是，心情稍微好了一點。

無論是男友還是丈夫，他已經是個成年人了，自己有愛恨喜好與行動能力，如果他覺得父母的行為讓他不舒服，他自己會處理。很多事或許妳看不慣，也無法理解，但那些都無所謂，對方也不需要妳認同，她的重點是自己的兒子，只要不要影響到妳，大可忽略不計。

孩子長大了，有自己的人生和選擇，做父母固然要學著看開，當晚輩的也要學習這門功課，要改變老人家是很難的，不如先轉換自己的心態，很多事盡量別去聽，就算入耳也不要上心。

當然，一定存在退讓和溝通都沒有用的情況，這時候不如認賠殺出，知難而退，這樣誰都不用當壞人，皆大歡喜。人家是割捨不掉的血緣，外人沒必要去攪和別人的親子關係。生活已經很累了，對方的父母就算不是友軍，也不該是敵人，讓晚輩過得有如芒刺在背。

我聽過兒子結婚了，婆婆都堅持要和兒子同床睡的，最後只好買張加大床，讓媽媽睡在中間，令人瞠目結舌。還有兒子開車，和在副駕的媳婦牽手，都被坐在後面的婆婆伸手打開。千真萬確，編都編不出來。這種時候如果這個兒子還不站出來解決，繼續逃避問題，只知道讓另一半一昧忍耐，不如成全他們母子，把他打包好送還給他媽媽，讓他繼續當個媽寶，和媽媽相親相愛一輩子。

妳的人生，不需要一直被別人當作假想敵一樣競爭。

誰還不是自己家裡的心頭肉了？你是媽寶，好巧，我是無價之寶。

值得記住的是，這兩個女人縱然有再多矛盾，也有個最大的共同點，那就是她們愛的是同一個男人。

而這個男人不該置身事外。