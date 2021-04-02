好糗！剛生完身材臃腫「巧遇前男友」遭老公看穿　Melody：不是唱情歌那位

Melody昨（1）日錄《11點熱吵店》，分享第6本書《現在的妳，在哪裡？》寫進前男友，有次剛生完小孩還在哺乳期時，跟老公在餐廳吃飯，遇到帥氣前男友上前打招呼，Melody此時身材臃腫，直呼覺得很糗，前男友前腳剛走，老公馬上問：「前男友喔？」讓Melody投降：「他就是有這個雷達。」主持搭檔沈玉琳問：「是唱情歌那位嗎？」Melody連忙否認，笑說前男友不是只有大家知道的那位。

Melody在書中說男人就是黃金獵犬，就是在指老公，會這樣寫是她覺得男人有時候就是一個口令一個動作，要常常給鼓勵，就像在帶一個幼犬。連沈玉琳都贊同說：「男人就是要被教化。」被問起沈玉琳像是什麼狗？Melody表示，沈玉琳很像漫畫裡有一種「眼睛脫窗」、然後跑起來舌頭會掛在外面的狗，看起來很荒謬的狗。

談到經營婚姻祕訣，Melody說20歲時談戀愛的心態是獵人、30歲和另一半的關係則是家人，到了40歲把對方當恩人，「我個人覺得『閉嘴、放空、微笑』非常好用，時常要閉嘴，有的時候要放空，常常要微笑，然後晚上來一點高粱酒不錯，真的有好處。」

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