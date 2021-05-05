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不選最新款？女換手機堅持買iPhone11　「背後考量」獲讚：很聰明

不選最新款？女換手機堅持買iPhone11　「背後考量」獲讚：很聰明▲網友分享自己手拿的iPhone7即將淘汰，但不滿最新款，反而選擇購買iPhone11。（iPhone示意圖／翻攝Pixabay）
文 : NOWnews今日新聞

蘋果的手機iPhone每年都會推出新一代款式，目前今年已經來到iPhone12的款式，近日延續熱潮再推出紫色爆款，引發不少討論。不過，就有網友分享自己最近剛好想換手機，但卻不選擇最新款iPhone12，而是購買iPhone11舊款，其原因曝光後，引發討論。

原PO在「iPhone買賣交易區」貼文指出「最近覺得iPhone7可以退役了，想換個iPhone11，不要問我為什麼不買12，因為現在蘋果越來越後代的手機可以撐得越來越久，看11跟12就知道差別真的不大，裝了殼，沒人知道你到底是拿11還是12，重點，12的紫色推出之後，這一波舊款12降價了，11降得更低價錢更甜，又好用，買12沒必要」。

▲原PO表示，因iPhone推出紫色款後，其原本款式的手機價格再度下降，其iPhone11的價格也隨之下降，更值得購買。（示意圖／翻攝自《香港01》）

貼文一出，網友紛紛回應「真的….11也有三眼怪」、「買11+1，才剛買兩禮拜用超爽Der」、「買11至少能再撐到iPhone15」、「現在買11撐三年沒問題，懂投資」、「很聰明，不追求新款，後面的手機只會越出越耐用，要怎麼賣真的是品牌商要有點頭腦了」、「11剛買，真的很好用」、「我上個月也買11，兩萬不到，價錢超香」。

不過，也有網友認為「你信仰不夠吧哈哈哈」、「那是你信仰不夠，要衝就衝最新的，不也是用三五年」、「對比起來12還是有優化不少，只是11可能一般人用就很夠了」、「就是想拿12，平常有在用手機拍照有差」、「一般人買11確實是更聰明的選擇」。（編輯：張嘉哲）

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Tags : iphone11換手機最新款iPhone12考量聰明舊款

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