結婚才半年被逼懷孕！婆婆嗆媳「小孩隨便一下就有」　網友傻眼：請她安靜

婚後的婆媳問題，一直都是許多家庭面臨的巨大困難。近日，就有網友抱怨，她知道婆家很想要抱孫，但夫妻倆半年內多次嘗試都沒成功，沒想到婆婆知道後，直接當面嗆一句，讓她感到相當痛苦，甚至懷疑是自己有問題，貼文一出也引起網友撻伐。

原PO在《靠北婆婆2.0》表示，自己目前22歲，雖然知道婆家很想抱孫，但她認為懷孕要順其自然，而且她們結婚半年也嘗試很多次，卻始終沒有結果。怎料，婆婆某次竟當著她和老公面問「都結婚多久了，怎都一直沒懷孕？」

老公聽到也立刻回應，孩子是要看緣分的，並不是隨便說要就會懷孕，結果婆婆直接嗆「當年隨便跟你爸一下就有了，要幾個就有幾個了，是有什麼困難的」，老公只好繼續解釋，現在生小孩不是首要任務，平常心面對即可，但婆婆還是不買帳，甚至要求她們去婦產科檢查。

婆婆的話讓原PO聽了相當難過，忍不住說「突然覺得婆婆說這些話，好像是在責怪我不會生，覺得我有問題的感覺…是我想太多了嗎？」貼文曝光後，網友們都紛紛安慰原PO，「放輕鬆，要孩子真的是緣分！小倆口自己說好就好」、「真的要順期自然」、「放寬心，別人說什麼不愛聽的就不要往心裏去，心情好、沒壓力孩子自然就來了」。

另外，也有不少人對於婆婆的話感到十分傻眼，「才半年急什麼…」、「婆婆急著抱孫，左耳進右耳出就好，別放心上」、「隨便生都有， 那就自己再去隨便生來啊」、「婆婆這什麼邏輯？」、「隨便生？小孩也會隨便養吧」、「越有壓力越生不出來，請她安靜1、2年可能就會有消息了」，最後也建議原PO先過好兩人生活，懷孕順其自然就好。（編輯：許智超）

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