現代女性工作家庭兼顧！卻有抗老祕方啟動逆成長？

很多人討厭吃青花菜，覺得洗起來麻煩，吃起來又沒什麼味道。而且常常把青花菜當成綠色的花椰菜。事實上，雖然兩者都是十字花科的蔬菜，但青花菜的營養含量其實遠比花椰菜高出許多，包括可以抗氧化的蘿蔔硫素，更含有目前富豪圈風靡的抗老成分NMN！富豪們日理萬機卻能活力十足、或是像吳淡如、Ella陳嘉樺越忙越漂亮，逆成長的秘密，原來就藏在裡面！

一直以來，大多數的人都認為衰老是不可逆、邁向死亡的過程，尤其身為女性，更會因為更年期荷爾蒙影響，不僅肌膚失去彈性、肌肉減少、掉髮，還要經歷失眠等各種不適，各種疾病也因為細胞老化無法再度修復而找上身來。現代女性個個都是超人，兼顧家庭與工作，體能、腦力老化消耗的速度更快，如果不從現在開始投資自己的健康，即使家財萬貫也無福享受。

NMN可以從青花菜（尤其是青花菜芽）等食物中獲得，不過，單靠原形食物獲取微量NMN，不足以對抗衰老。幸好，隨著時代與科技的進步，NMN的萃取更為容易，可以成為更普及大眾的保健品。

在台灣，生活忙碌壓力大，飲食更難以均衡，想要攝取足夠營養，多以保健食品來補充。以麗彤生醫推出升級版的DV NMN超能飲為例，除了自日本青花菜芽中提取出高濃度的NMN，每一包至少含有400mg高含量的NMN；另外還添加了荔枝綠茶的植物性多酚、素有生命長壽果─沙棘果的豐富維生素和Omega-7、有助穩定神經幫助睡眠的菸鹼醯胺(維生素B3)、以及有助於維持消化道機能和改變菌叢生態的D-核醣，一次補充身體機能更全面。更採用創新技術液態劑型，讓化為小分子的多酚更容易被人體吸收，效果更快更好。

現代女性無論是照顧家人、或是為事業工作忙碌，都需要大量體力與腦力來面對，照顧好自己的健康，維持良好的精神與活力，更是讓生活充滿正向力量的來源。除了養成良好的運動及飲食習慣，更別忘了在忙碌之際，隨手來一包NMN超能飲補充營養，看起來自然更有好氣色！

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