拒絕臉上曬出「口罩痕」！專家教你挑對防曬　預防肌膚敏感、冒痘

防疫升級，出門或是工作一定要戴口罩，但許多女孩們都以為，既然口罩戴了，就可以素顏出門，甚至連防曬等基本防護保養也懶得擦，不過可別忘了，紫外線無所不在，即使在室內，看得到陽光的地方就有紫外線的存在，更何況口罩只能抵擋UVB，卻防不了會曬黑的UVA，若是較為敏感的肌膚，沒有做好防曬保護，肌膚直接接觸到各種傷害，更容易出現過敏問題呢！

任教於靜宜大學化妝品科學系博士吳珮瑄表示，受到地球暖化影響，未來我們的肌膚，將會更常受到陽光與高溫的傷害，形成肌膚膠原蛋白與彈性纖維的變形與流失、發炎因子增加、肌膚泛紅與血管增生擴張等各種光老化與熱老化問題，再加上環境汙染等外在因素，這也是現代人擁有敏感肌膚與異位性皮膚炎的比例，較以往更多了兩成的原因。

而紫外線又分為UVA與UVB兩種不同波長，UVB的波長較短，容易造成曬傷紅腫，而UVA波長較長，更容易深入皮膚底層，造成黑色素沉澱與老化。面對來勢洶洶的陽光與無所不在紫外線，想要光靠口罩防曬是不夠的。不過，防曬乳並不是隨便買、隨便擦上就好喔！挑選防曬產品時，要選擇PA+++以上的防曬產品，才能有效阻擋口罩防不住的UVA。

尤其對於敏感肌膚來說，若防曬乳液裡含有酒精、人工香精、防腐劑，甚至會造成珊瑚白化的化學性防曬成分二苯甲酮-3（Benzophenone-3，或稱Oxybenzone或BP-3），都可能是造成皮膚紅腫過敏的元兇呢！吳珮瑄博士提醒，由於台灣法令較為寬鬆，容許化妝品內含有BP-3，因此市面上不少防曬乳含有這個成分，但是這個成分可以透過皮膚吸收，可能會造成皮膚過敏，甚至影響雌激素並干擾內分泌。

而台灣No.1醫美保養品牌DR.WU的全方位防曬系列，全系列無酒精、人工香精、人工色料、PARABEN類防腐劑，就很適合敏感肌使用。採用獨家Sunscreen+智能高效防護機制，有效隔離UVA及UVB，長達八小時防護力不遞減，並添加多重防禦修護因子，抵禦外部刺激，舒緩曬後不適，達到「外防曬+內修護」效果。今年DR.WU不只全系列升級，更推出兩款超強防曬新品：「DR.WU低敏物理防曬乳」及「DR.WU極效全能防曬乳」，兩者不僅皆針對敏感肌設計，不含酒精及人工香料，更符合夏威夷與帛琉海洋友善規範，不添加傷害珊瑚的防曬及防腐成分，讓敏感肌女孩也能放心出門，不怕刺激皮膚，也不擔心傷害海洋生物！

吳珮瑄表示「DR.WU低敏物理防曬乳」使用二氧化鈦、氧化鋅等純物理寬頻防曬劑，避免化學防曬成分刺激肌膚，另外還添加修復力強大的積雪草萃取、復活草萃取及菸鹼醯胺（維他命B3），以及迷迭香、綠茶、洋甘菊等植物萃取，有助於舒緩抗敏，因此這瓶防曬乳能夠同時防曬、同時修復肌膚，可謂是一兼二顧。此外，SPF50+與PA++++的超強防曬規格也沒在客氣，這款新品不只適合口罩肌、敏感肌，就連嬌嫩的幼童也可以使用！

另一款「DR.WU極效全能防曬乳」則運用獨特交聯折射技術，同樣能有效隔離UVA及UVB，另外還添加積雪草萃取及甘草酸二鉀，能舒緩並強化肌膚修復力，清爽的水乳質地，一下就能推勻不泛白，獨家油包水配方還通過歐盟嚴苛的COLIPA抗水測試，能有效防水抗汗，夏天流汗也不怕！

吳珮瑄也建議愛美的女孩們，可依照膚質、自身需求與生活型態，選擇適合的防曬品。對敏感肌膚而言，平常出門戴口罩前，擦上「DR.WU低敏物理防曬乳」清爽的質地就很足夠，還能延長UVA曬黑時間；但若是需要長時間在太陽底下，可使用戶外專用的「DR.WU極效全能防曬乳」，才不會因為流汗而失去防曬效果。吳珮瑄博士更提醒女孩們，防曬乳絕對不是出門前只擦一次就夠囉！即使防曬品強調效果時間長，但因為流汗、擦拭等因素，很容易就會將防曬乳液給一併擦掉，所以至少到中午用餐完，記得要再補擦防曬，才能不受陽光紫外線傷害，讓肌膚依然保持健康年輕！

依膚質、使用場域挑選最適合自己的防曬！ DR.WU全方位防曬系列都可滿足！

【新上市! 敏弱肌 & 兒童專用防曬】 DR.WU低敏物理防曬乳SPF50+ 35ML/NT$950

【新上市! 戶外 & 水上運動專用防曬】DR.WU極效全能防曬乳SPF50+ 50ML/ NT$1300

【素顏好氣色 潤色防曬】DR.WU 全日保濕防曬乳 (潤色款) SPF50+ 35ML / NT$900

【超輕盈水感 保濕防曬】DR.WU 全日保濕防曬乳 SPF50+ 35ML / NT$900

【清爽零油光 控油防曬】輕透水感防曬液SPF50+30ML/ NT$800

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