特企／花漾皙限時５倍加碼回饋，用振興券囤貨買起來！

台灣在地品牌「AQUA C. 花漾皙」結合醫學與科技，於2020年開發的「修護小黑金」一推出，便以黑馬之姿奪得「世界品質評鑑大賞-金獎」最高肯定，該品牌攜手皮膚科專科醫師及數十位醫學碩博士，由研發精華液起家，體貼消費者使用習慣改以面膜形式呈現，堅強專利技術打造最緊緻透亮肌膚硬實力。

為了迎接十月周年慶商機，花漾皙舉辦品牌生日慶優惠活動，搶搭五倍券熱潮，花漾皙官方網站於9月29日至11月2日祭出百元購物金免費贈，同時推出會員點數限時五倍送，只要消費百元，就可獲得花漾會員點數５點，能折抵現金或兌換超值保養組。獨家限定商品只要64折、贈品五倍送等好康，活動中有可能再推出更多獨家超值優惠，保養品換新就趁現在啦。

專屬亞洲女生膚質，雙V科技、三重專利成分、二十五倍的份量，給你再也回不去的感覺！

花漾皙採用專利成分「超逆齡肌活因子Dermagenist™」、「冰島白夏菊萃取之植物性類肉毒」與「三重胜肽」，提高肌膚修護與防禦力，特別適合亞洲女生膚質。運用獨家的活膚雙Ｖ科技，搭配多項專利成分，除了高效補水，使肌膚更為澎潤緊實，輪廓鮮明，成分裡的大麥萃取，能抑制黑色素改善暗沉，讓肌膚更透亮。

使用面膜常有精華液聚集在下巴，向下流到脖子或滴落、一有表情面膜就走位等狀況，為解決以上問題，花漾皙知道布膜就是一片面膜好壞的關鍵，便採用日本專利長纖維蠶絲布膜，特殊纖維結構能乘載高達25倍的濃縮精華液，導入效果優於一般面膜數倍，輕薄貼合臉部曲線。花漾皙更近一步設計出最適合大部分人臉型的立體剪裁，針對眼角、嘴角、法令紋等容易產生細紋又常常敷不到的地方進行多次測試，成品被網友譽為「用過才知道有多厲害」的面膜。

面膜沒辦法天天敷？「保濕微晶瓶」懂你的小心思，呵護你的每一個日常

除了面膜，花漾皙也推出日常保養系列，「保濕微晶瓶」瞬導深效12HR™保濕精萃，讓長時間待在冷氣房的上班族，有效防止肌膚產生細紋或脫妝，強力補水讓肌膚一整天維持透亮保濕。保濕微晶瓶也很適合醫美術後使用，悉心穩定比平常脆弱敏感的肌膚，改善皮膚紅腫狀態。用過一定有明顯感受，尤其是早上起床時，臉部出油明顯減少、平滑又飽滿透亮。

皮膚暗沉、乾燥出油的女孩，可以選擇成分單純、低敏不刺激的面膜，搭配固定敷面膜的保養程序，讓肌膚重拾光澤彈性，不妨趁這次生日慶搭配五倍卷來試試花漾皙金獎面膜。最後小叮嚀，也別忘了多喝水，飲食均衡，搭配完整的保養程序達到內外兼顧的健康美，讓肌膚水潤、緊緻、亮白，整個人的精緻度和氣色大大提升！