國內旅遊正夯！從上班、日常到渡假都適用的精品托特包TOP 5，你必須擁有一咖！

國內旅遊正夯，不能出國的大家，應該都和小編一樣，每週期盼著週末來趟說走就走的小旅行吧！所以啦，曾經讓你包山包海，一包搞定的托特包Tote，再度大舉回歸時尚圈！時尚就是要融入生活，容量大又實用的托特包Tote，不論上班、日常、渡假都超實用，每個人都可以駕馭的好單品，今年秋冬鎖定這幾款就對了！

CHANEL / 混合纖維、幻象珍珠 & 金色金屬乳白與米色大型購物包

官網定價：NT$116,100

就算是基本托特包到了CHANEL手中，就天生自帶一股優雅氣息。以帆布為基底，在包面點綴精緻的珍珠，可手提亦可肩背，讓實用度再提升，作為品牌經典包型之一，除了不用擔心退流行外，當通勤包或背去旅遊也都很適合！

BOTTEGA VENETA / MEDIUM ARCO 小牛皮革肩背托特包

官網定價：US$4,905

創意總監 Daniel Lee 以新古典主義的建築為靈感，帶來全新風格的 The Arco，整個手袋都以小牛皮面料加上精細的壓線縫製完成，讓每一個角度都精緻無缺，一推出也讓許多部落客紛紛背著它們現身街頭，低調卻充滿設計感的款式讓人愛不釋手。

CELINE / 印花帆布及小牛皮小型直式CABAS CELINE手袋

官網定價：NT$52,000

CELINE直式托特包自推出以來，已成為品牌的爆款包之一。米白色帆布搭配黃褐色皮革，最後壓印上CELINE PARIS黑色正楷字體，以實用大容量為主打特色，既有復古優雅的情懷，還能呈現休閒穿搭的時尚感，難怪一上市就成為熱銷款。