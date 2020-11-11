必收精品錶款TOP 5出列！照著買「零失誤又保值」

很多女孩在出社會一陣子後，都會想為自己配戴的腕錶升級。一支精美的手錶，不僅象徵著成年的自律，也呼應著一個女人的自信與優雅。今天我們介紹的錶款，不只都是歷久不衰的經典款，還非常保值，絕對值得大家投資。

HERMÈS / NANTUCKET雙圈錶帶腕錶

官方定價：€2,000

第一支就來介紹夢幻逸品HERMÈS NANTUCKET。以愛馬仕經典的Cap Cod為雛形，保留標示性的海錨設計，纖細的錶身非常具有女人味。搭配咖啡色雙圈錶帶，難怪是許多女人求之不得的絕美錶款。

CHANEL / 鏡面鏈條錶

官方定價：€3,500

相信時尚控們都記得香奈兒包上的金屬鍊帶吧？其經典優雅的程度，讓很多女孩就算得五十肩也要背上。但其實想演繹經典不用這麼辛苦，只要戴上CHANEL 這款融合經典鏈帶的錶款，配上宛如鑽石切割般的俐落表面，就能完美詮釋香奈兒簡單俐落的女人味。

CARTIER / TANK方形腕錶

官方定價：€5,450

這款手錶的經典程度，應該不用編輯多說了吧。身為各大美劇、電影的時尚常客，除了最傳統的坦克金屬錶帶，也有優雅的皮錶帶可供選擇。方正圓潤的錶身配上藍色的指針，非常具有歐式古董的高級氣質。