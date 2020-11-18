許多人在挑選品牌包的時候會覺得沒Logo總是哪裡怪怪，只要有顯眼的品牌識別便能夠令人心滿意足；當然也有另一派是不喜歡張揚的低調派包款，即便看不見受人追捧的Monogram老花，仍然靠實力坐穩爆款包寶座，今天小編就要介紹這些低調卻默默爆紅的款式，如果你也是時尚低調派，那麼就快把這四款包包加入購物清單吧！

BOTTEGA VENETA / THE CHAIN POUCH

官網售價：US$4,010

創意總監Daniel Lee接手BOTTEGA VENETA後，以極簡風格開啟另一片天地，特別是當時的雲朵包在時尚圈掀起廣大討論，一夕之間BOTTEGA VENETA的包款成為炙手可熱的熱銷爆款！隨後推出的包款在設計層面進化，不但延續經典編織元素，而且外型更加率性多元，從手拿包到肩背包都時髦有型。

CELINE / 頂級小牛皮小型CLASSIC手袋

官網售價：NT$110,000

CELINE現任創意總監 Hedi Slimane 執掌後，在包款的設計上，除了矚目的 Triomphe 印花款外，其餘款式皆保留了原本的大氣簡約外型。像是這款「CLASSIC」標誌性的包型、以單色營造出內斂的氣質，展現成熟女人味。