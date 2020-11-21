金馬紅毯／徐若瑄上下全開抗白靈 「驊森」CP帥贏全場！

▲第 57 屆金馬獎，徐若瑄上下全開，對抗衣不驚人死不休的白靈。 「驊森」CP帥贏全場！（圖／NOWnews影像中心）

2020 年第 57 屆金馬獎於國父紀念館盛大登場，現場星光熠熠，女星在黑白色彩中注入不少鮮豔亮色，一襲螢光桃紅色禮服現身的徐若瑄上下全開，對抗衣不驚人死不休的白靈！而男星在維持紳士氣質之外，創意十足地多有嘗試，豐富展現多元視覺效果。以《刻在你心底的名字》聲名大噪的「驊森」CP 則帥贏全場，尖叫聲不斷！

第 11 度擔任星光大道主持人的楊千霈，穿上由林莉婚紗 LinLi Boutique 量身打造的專屬銀白漸層流蘇輕禮服，背後以 5 款不同的珠鑽手工縫製出美背設計，行進間流洩自然律動感，尤其繞頸削肩的剪裁烘托楊千霈骨感的鎖骨與肩線，閃爍迷人。

范少勳以合身剪裁的釦飾西裝步上紅毯，引發第一場尖叫聲！胸前一只鑲嵌 261 顆圓形切割密鑲鑽石、總重約 1.09 克拉的 BVLGARI Serpenti 系列白 K 金鑽石胸針，十分亮眼。佩戴 BVLGARI 寶格麗 OCTO FINISSIMO AUTOMATIC 緞面拋光精鋼超薄自動腕錶及同品牌珠寶耳環與戒指，為纖瘦身型帶來份量感，成功聚焦！

謝欣穎穿上全白長禮服現身，聰明避開有著份量感的珠飾設計領口，僅佩戴 De Beers Diamond Legends 高級珠寶系列 Vulcan 鑽石珠寶耳環及戒指，腳踩 René Caovilla 經典銀色 CLEO 系列蛇形水鑽高跟鞋，簡潔大方。

林柏宏以黑色大領片設計的純白西裝步上紅毯，為黑色高領上衣搭配雙色多層次珍珠鏈條項鍊，相當吸引目光。

穿著螢光桃紅色墊肩深 V 禮服步上紅毯的徐若瑄，佩戴超過一千六百萬的伯爵 PIAGET 珠寶，令人眼睛為之一亮！以開高衩的傘狀縐褶下襬，中和了上半身的銳利線條，非常高明！可惜過長的項鍊在開到腹部的深 V 線條上略顯累贅。