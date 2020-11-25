充滿回顧與懷念的一年，完全反應在今年秋冬的IT Bags！你必須認識的復古經典精品包TOP 5

2020年的各種動盪和不安，令許多人陷入反思的情緒，就連時尚也開始回顧歷史。今年秋冬熱門款IT Bags，我們嗅到濃濃的懷舊之情，由此可見人類全體思念往日的美好啊～打起精神來，一起來看看充滿故事的五款美包吧！

CHANEL / 19肩背包

官方定價：€5,000

CHANEL 19顧名思義在2019年誕生，是老佛爺Karl Lagerfeld生前最後遺作，由他與設計總監Virginie Viard的傑作。承襲香奈兒女士經典的2.55，CHANEL 19擁有更大的菱格紋、雙色金屬鏈背帶，還有更華麗的皮穿金屬鏈版本的雙C扣環。與2.55的典雅相比，CHANEL 19更能代表現代都會女性的俐落率性。

GUCCI / Jackie肩背包

官方定價：€1,800

由60年代的時尚ICON甘迺迪夫人命名，起因於當年賈姬時常在公開場背著它亮相，因而被稱為賈姬包。金色的長型環是當時非常時髦的設計，而圓弧的包身也帶著高雅雋永的古著感，就像賈姬永存的風範一般，始終不會被時間淘汰。

BOTTEGA VENETA / 編織金屬鏈肩背包

官方定價：€2,950

溫潤的檸檬黃配上鋪棉感的粗編織面料，是不是像極了70年代豪華轎車的內裝？Daniel Lee上任後的設計功力，讓原本輪廓略顯老氣的BOTTEGA VENETA，瞬間晉升為時尚新寵。這款有著超大編織紋的金屬鏈包，已經在IG上面曝光到不行。