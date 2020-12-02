有新iPhone不夠，AirPods Pro也要換新裝！LV、GUCCI經典包變成迷你保護殼，3C女王也可以很時尚！

果粉們都已經入手最新的iPhone 12了嗎？是說新iPhone還沒入手沒關係，AirPods可以先準備換新裝啦！沒錯，各大精品嗅到這股3C風潮，也紛紛推出經典包款的縮小版，讓妳的AirPods、AirPods Pro也能變身 IT Bag，編輯今天就來整理5款全新保護殼，讓妳坐穩時髦3C女王寶座！

CHANEL / AirPods Pro收納盒

官網售價：NT$33,200

擁有一個CHANEL經典包款，絕對是每個女人心目中的夢想。而這次品牌直接把經典包款縮小成保護殼，也讓女孩們有機會低價入手心中的IT Bag。

融入品牌最經典菱格紋車線及皮穿鏈設計，不論是之前的AirPods保護袋、還是這款 AirPods Pro保護殼，可掛腰間當裝飾，又能變成包包小吊飾，精緻時尚的外型，作為配件也很適合！

GUCCI/ AirPods Pro收納盒

官網售價：€950

GUCCI過去曾推出 Ophidia 系列 GG 老花帆布面料的耳機保護套。這回設計則更加復古別緻，直接把外型做成迷你版的竹節硬殼箱，上頭的細節包括：假鎖、鑰匙孔、五金、竹節提把更是一個都沒有少。附上可拆卸式及調整長度的皮革背帶，還可當成服裝配飾佩帶或掛在包包上，這麼可愛又別緻的外型，果真一推出就大受歡迎啦。

LOUIS VUITTON / DAUPHINE MICRO BAG FOR EARPHONES

官網售價：$1,270

當然，說到經典包款怎麼能少了LOUIS VUITTON！為了這次的AirPods Pro，品牌也特別將 Dauphine這款話題包直接等比縮小，化身成保護殼，從金釦、Monogram老花等各種細節全都迷你化！俏皮小巧的外型背出去跟姊妹吃飯，絕對可以成為打卡焦點！