麻雀雖小五臟俱全！雖然外型迷你，但集結時尚、好裝、保值優勢，必知的5款Party必勝小包

自從JACQUEMUS兩年前推出小到連耳機都裝不下的奈米包，逼你斷捨離的小包，正式成為時尚界顛覆性的革命啊～但我們實際一點，出門走跳至少要帶個手機錢包，今天一起來看跑趴最吸睛的小包們，這5款收下準沒錯。

JACQUEMUS / Le Riviera肩背包

官方定價：US$610

既然都提到始作俑者了，那就不得不介紹奈米包的始祖JACQUEMUS。JACQUEMUS最常被討論的包款非Chiquito莫屬啦，但我覺得Le Riviera在設計上比Chiquito有趣，容量上也實用許多。背帶上的壓克力彩色圈套，完美演繹著童心未泯的頑童氣息。時尚之外，隨時準備出門開party也很可以！

CHANEL / 珍珠背帶迷你包

官方定價：€3,250

經典的雙C logo、菱格紋和珍珠，這款小包不只集經典與流行於一身，加上迷你討喜的包款設計，必買的程度絕對不需要多說。小包的原則就是要亮眼，但這款香奈兒迷你包不只亮眼，還保值度滿分，超值得女性朋友們投資收藏呀！

PRADA / 復刻版肩揹包

官方定價：€590

時尚圈總是有意想不到的循環，特別是90年代紅極一時的腋下肩背包，這幾年竟然又強勢回歸啦。PRADA當然也將他們在2000年的經典設計再次搬上檯面，復刻版的推出造成極高的曝光率。超級90感的經典尼龍包，除了外型是必買之外、本身也是超級百搭的實用包款。